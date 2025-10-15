  1. Ekonomim
  4. ŞOK 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Vans Ayakkabı geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

HYTECH OYUNCU MİKROFONLU KULAKLIK KIRMIZI/SİYAH

Fiyat: 85 TL

KREUZER DİJİTAL EKRANLI BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 699 TL

SLAZENGER KADIN GENİŞ PAÇA EŞOFMAN ALTI MODAL KUMAŞ

Fiyat: 379 TL

SLAZENGER KADIN KAPÜŞONLU TAM FERMUARLI SWEATSHİRT MODAL KUMAŞ

Fiyat: 379 TL

STEEL MDF KİT HIZLI YAPIŞTIRICI

Fiyat: 59,95 TL

W47 ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY 200 ML

Fiyat: 50 TL

SAHRA ASKILI BALKON SAKSI 4,8 L

Fiyat: 49,95 TL

SAHRA ASKILI BALKON SAKSI 8 L

Fiyat: 69,95 TL

