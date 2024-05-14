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  4. ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?

ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?

ŞOK market Mayıs indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 15 Mayıs ŞOK market indirimleri...

ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL

Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 249 TL

Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL

Asonic 2 LED Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL

Sinbo Vantilatör 599 TL

Erkek T-Shirt 229 TL

Erkek Şort 259 TL

Kadın Şort 259 TL

Kadın T-Shirt 229 TL

Kadın Pijama Takımı 350 TL

Kadın Babet Çorap 19.95 TL

Kadın Çift Toka Terlik 139 TL

Kadın Terlik Yüksek Taban 139 TL

Sandalye Minderi 44.95 TL

Ekose Masa Örtüsü 64.95 TL

Katlanır Masa 599 TL

Yer Sofrası 349 TL

Katlanır Puf 379 TL

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ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Çantalı Portatif Ocak 799 TL

Çakmaklı Torch 499 TL

Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL

Kamp Testere 199 TL

Solar Kamp Duşu 249 TL

Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL

3'lü Tencere Seti 899 TL

Katlanır Metal Kürek Seti 179 TL

Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 649 TL

20 L Termos 649 TL

4.5 L Piknik Termos 279 TL

Kamp Baltası 249 TL

Kamp Bıçağı 199 TL

Kamp Matı 199 TL

Termos Piknik Çantası 129 TL

Mini Buzluk 32.95 TL

hazneli Silikon Buz Kabı 99.95 TL

Kulplu Desenli Termos Çanta 199 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 239 TL

Kamp Taburesi 69.95 TL

3'lü Kamp Pişirme Seti 399 TL

Piknik Seti 149 TL

CL Kamp Sandalyesi 549 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL

Kamp Sandalyesi 249 TL

Kamp Sandalyesi Desenli 269 TL

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ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

1000 gr Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL

600 g Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 125 TL

500 g Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 55.90 TL

500 g Mis Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir 59 TL

200 g Mis Labne 26.90 TL

3 kg Mis Homojenize Yoğurt 79.50 TL

650 g Mis Yağı Azaltılmış Yoğurt 19.90 TL

Lio Kuru Sele Siyah Zeytin 69 TL

2 kg Piyale Un 31 TL

100'lü Deren Demlik Poşet Çay 49.90 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 7'li 37.50 TL

Ülker Poşet Bebe 16.50 TL

Bisto Un Kurabiyesi 41.50 TL

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ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 159 TL

Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 81.90 TL

Sleepy Naturel Külot Bez 259 TL

Agiss Ağda Bezi 34.90 TL

Agiss Roll-On Sir Ağda 32.90 TL

Agiss Ağda Bandı Çeşitleri 37.90 TL

Agiss Yüz Ağda Bandı 24.90 TL

4 kg Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 79.90 TL

1 L Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 31.50 TL

1 L Mintax Sİlikonlu Temizleyici 29.50 TL

750 ml Fairy Losyon 50 TL

Finish Quantum 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 415 TL

Finish Power 50'li Bulaşık Makinesi Tableti 205 TL

Confort Geri Dönüştürülmüş 12'li Tuvalet Kağıdı 52 TL

Confort Geri Dönüştürülmüş 6'lı Kağıt Havlu 42 TL

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