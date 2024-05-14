ŞOK 15 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?
ŞOK market Mayıs indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 15 Mayıs ŞOK market indirimleri...
Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL
Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 249 TL
Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL
Asonic 2 LED Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL
Sinbo Vantilatör 599 TL
Erkek T-Shirt 229 TL
Erkek Şort 259 TL
Kadın Şort 259 TL
Kadın T-Shirt 229 TL
Kadın Pijama Takımı 350 TL
Kadın Babet Çorap 19.95 TL
Kadın Çift Toka Terlik 139 TL
Kadın Terlik Yüksek Taban 139 TL
Sandalye Minderi 44.95 TL
Ekose Masa Örtüsü 64.95 TL
Katlanır Masa 599 TL
Yer Sofrası 349 TL
Katlanır Puf 379 TL
Çantalı Portatif Ocak 799 TL
Çakmaklı Torch 499 TL
Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL
Kamp Testere 199 TL
Solar Kamp Duşu 249 TL
Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL
3'lü Tencere Seti 899 TL
Katlanır Metal Kürek Seti 179 TL
Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL
Katlanır Kamp ve Piknik Masası 649 TL
20 L Termos 649 TL
4.5 L Piknik Termos 279 TL
Kamp Baltası 249 TL
Kamp Bıçağı 199 TL
Kamp Matı 199 TL
Termos Piknik Çantası 129 TL
Mini Buzluk 32.95 TL
hazneli Silikon Buz Kabı 99.95 TL
Kulplu Desenli Termos Çanta 199 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi 239 TL
Kamp Taburesi 69.95 TL
3'lü Kamp Pişirme Seti 399 TL
Piknik Seti 149 TL
CL Kamp Sandalyesi 549 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL
Kamp Sandalyesi 249 TL
Kamp Sandalyesi Desenli 269 TL
1000 gr Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL
600 g Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 125 TL
500 g Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 55.90 TL
500 g Mis Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir 59 TL
200 g Mis Labne 26.90 TL
3 kg Mis Homojenize Yoğurt 79.50 TL
650 g Mis Yağı Azaltılmış Yoğurt 19.90 TL
Lio Kuru Sele Siyah Zeytin 69 TL
2 kg Piyale Un 31 TL
100'lü Deren Demlik Poşet Çay 49.90 TL
Ülker Çikolatalı Gofret 7'li 37.50 TL
Ülker Poşet Bebe 16.50 TL
Bisto Un Kurabiyesi 41.50 TL
Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 159 TL
Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 81.90 TL
Sleepy Naturel Külot Bez 259 TL
Agiss Ağda Bezi 34.90 TL
Agiss Roll-On Sir Ağda 32.90 TL
Agiss Ağda Bandı Çeşitleri 37.90 TL
Agiss Yüz Ağda Bandı 24.90 TL
4 kg Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 79.90 TL
1 L Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 31.50 TL
1 L Mintax Sİlikonlu Temizleyici 29.50 TL
750 ml Fairy Losyon 50 TL
Finish Quantum 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 415 TL
Finish Power 50'li Bulaşık Makinesi Tableti 205 TL
Confort Geri Dönüştürülmüş 12'li Tuvalet Kağıdı 52 TL
Confort Geri Dönüştürülmüş 6'lı Kağıt Havlu 42 TL