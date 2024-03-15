  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette televizyondan, telefona, beyaz eşyadan, abajurlara, halıdan, oyuncaklara kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL 

Koltuk Örtüsü 119 TL 

Kemer 54,95 TL

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL 

Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL 

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL 

Hanoi Kuleleri 99,95 TL 

Zeka Küpü 49,95 TL 

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL

Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL 

Kaydırak 499 TL

Uçak Çeşitleri 249 TL 

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL

1 | 3
ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL

Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL

Dekoratif Silindir Abajur 229 TL

2'li Abajur Seti 429 TL

Ahşap Adam Abajur 329 TL

Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL

2 | 3
ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram

Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL

Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı

Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba

Kombo Kit 3.999 TL

Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL

Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk

Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL

Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL

Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL

3 | 3