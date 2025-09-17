  1. Ekonomim
  4. ŞOK 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 17-23 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17-23 Eylül 2025 indirimleri...

LUİZA MERDİVEN 4+1

Fiyat: 799 TL

DUŞ BAŞLIĞI SETİ

Fiyat: 75 TL

SESLİ VE IŞIKLI OYUNCAK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Fiyat: 299 TL

UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 299 TL

ANADOLU MUTFAĞI BASMATİ PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 59 TL

MİS PASTÖRİZE SÜT 1 L

Fiyat: 36,90 TL

PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 149 TL

AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 16’LI

Fiyat: 159 TL

