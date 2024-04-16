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  4. ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 17 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 17 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 17 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 17 Nisan ŞOK market indirimleri...

ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 1

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL 

Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL 

Bebek Yorganı 145 TL 

2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL 

Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL 

Bebek Müslin Panço 119 TL 

4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL 

2'li Bebek Çorabı 39,95 TL 

Bebek Yastığı 49,95 TL 

Katlanır Çocuk Küveti 299 TL 

Soft Bebek Küveti 299 TL 

Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL 

Mama Sandalyesi Çeşitleri 399 TL

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ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 2

Bebeland Bebek Bezi 210 TL

Bebeland Çamaşır Yumuşatıcı 39,90 TL

Bebeland Çamaşır Deterjanı 57, 90 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 339 TL

Duru Sabun Klasik 131 TL

Dalin Bebek Şampuanı 79,90 TL

Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 48,50 TL

Dalin Spreyi 59,90 TL

Meyve Süzgeci 46,50 TL

Diş Kaşıyıcı Çeşitleri 32,50 TL

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ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 3

Rampage RMX-G7 Sniper Mikrofonlu Kulaklık 649 TL

Rampage Oyuncu Mouse Pad 159 TL 

Rampage KB-R63 Stage Oyuncu Klavyesi 679 TL 

Miracle M2 Oyuncu Mouse 359 TL 

Hytech Tws Mikrofonlu Kulaklık 329 TL 

Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL 

750 ml Metal Matara 179 TL 

500 ml Metal Matara 149 TL 

Rakamlı Boyama Tuval Set 99 TL 

2'li Bienwood Ahşap Minderli Plastik Çekmeceli Raf 599 TL 

650 ml Lux Tavşan Matara 129 TL 

350 ml Tavşan Matara 129 TL 

600 ml Kılıflı Geyikli Matara 99 TL 

Yuvarlak Orta Boy Kumbara 29,95 TL 

Sihirli Tahta Etkinlik Tahtası 249 TL

710 ml Büyük Figürlü Matara 129 TL 

Gokidy RC Pickup Truck Spray Fonksiyonlu 499 TL 

50'li Plastik Top 79,95 TL 

Rakamlı Yer Karosu 169 TL 

Pilsan Pixel 3D Bloklar 99,95 TL 

Master Çalışma Masası 799 TL

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ŞOK 17 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 4

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 114 TL

Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 66,90 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 79,90 TL

Mis Bitkisel Yağlı Kremam 12,25 TL

5 Saat Zeytinyağlı Kasa Marketin 24 TL

Mis Pastörize Günlük Süt 27,50 TL

Mis Yağlı Yoğurt 59 TL

Lio Çizik Yeşil Zeytin 59 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 41,75 TL

Barilla Makarna 25 TL

Uno Anadolu Gurme Hamburger 49,95 TL

Süper Fresh Pizza Tost 39,90 TL

Taş Kale Tahin 69,90 TL

Çerezos Ultra Peynir Soğan 19,90 TL

Biscolata Mood Sütlü Çikolatalı 25,75 TL

Fuse Tea Çilek Kavun 19,90 TL

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