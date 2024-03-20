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  4. Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market 20 Mart çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bugün ŞOK markette beyaz eşyadan, bebek beşiğine, saksılardan, bebek bezine, katlanır masadan, merdivene kadar onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...

Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Sahra Saksı 0,7 Litre 6,99 TL 

Sahra Saksı 1,1 Litre 9,99 TL 

Sahra Saksı 1,6 Litre 11,95 TL 

Sahra Saksı 2,8 Litre 19,95 TL 

Sahra Saksı 5,8 Litre 39,95 TL 

Sahra Saksı 9,8 Litre 49,95 TL 

Akasya Saksı 3 Litre 49,95 TL 

Papatya Balkon Saksı 6 Litre 39,95 TL 

Papatya Balkon Saksı 11 Litre 69,95 TL 

Kristal Antrasit Saksı Takım 0,6 Litre 14,95 TL 

Kristal Antrasit Saksı Takım 1,15 Litre 17,95 TL 

Kristal Antrasit Saksı Takım 2 Litre 21,95 TL 

Kristal Antrasit Saksı Takım 3,25 Litre 32,95 TL 

Kristal Antrasit Saksı Takım 6 Litre 39,95 TL 

Rattan Saksı 0,75 Litre 11,95 TL 

Rattan Saksı 1,6 Litre 24,95 TL 

Rattan Saksı 3 Litre 36,95 TL 

Rattan Saksı 6 Litre 49,95 TL 

Sahra Askılı Balkon Saksısı 4,8 Litre 49,95 TL 

Sahra Askılı Balkon Saksısı 8 Litre 69,95 TL

Lale Saksı 1 Litre 11,95 TL 

Lale Saksı 1,5 Litre 16,95 TL 

Lale Saksı 2,5 Litre 21,95 TL 

Lale Saksı 4,5 Litre 29,95 TL 

Lale Saksı 7 Litre 34,95 TL

Kristal Orkide Saksı 0,75 Litre 19,95 TL

Kristal Orkide Saksı 3 Litre 34,95 TL 

Elvan Kare Kaktüs Saksı 9,95 TL 

Çiçek Toprağı 10 Litre 29,90 TL 

Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL 

Greenway Çiçek Tohumu Çeşitleri 14,90 TL 

Çiftçi Römorklu Sök-Tak Çeşitleri 199 TL 

Tohum Çeşitleri 59,90 TL 

Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL

Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL

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Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL 

Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL 

Elit Rattan Desen Koltuk 749 TL 

Eylül Koltuk 699 TL 

Sky Katlanır Koltuk 469 TL

Maya Rattan Desen Koltuk 499 TL 

Plastik Kollu Sanldalye 249 TL 

Büyük Tabure 99,95 TL 

Kral Rattan Desen Tabure 149 TL 

Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 TL 

4+1 Merdiven 599 TL

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Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Mon Amour Losyon Zeytinyağlı 33.90 TL

Bioblas Sarımsak Şampuanı 76.90 TL

86'lı Molfix Pure&Soft 249 TL

Duru Fresh Banyo Sabunu 69.90 TL

6'lı Süper Maylo Mini Kağıt Havlu 39.90 TL

32'lı Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 169 TL

80'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL

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Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

3 kg İçim Yarım Yağlı Yoğurt 96.50 TL

1000 g İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 154.50 TL

2 kg Piyale Un 31 TL

1 kg Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 37.50 TL

500 g Filiz Makarna Çeşitleri 14.75 TL

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