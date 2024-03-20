Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market 20 Mart çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bugün ŞOK markette beyaz eşyadan, bebek beşiğine, saksılardan, bebek bezine, katlanır masadan, merdivene kadar onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
Sahra Saksı 0,7 Litre 6,99 TL
Sahra Saksı 1,1 Litre 9,99 TL
Sahra Saksı 1,6 Litre 11,95 TL
Sahra Saksı 2,8 Litre 19,95 TL
Sahra Saksı 5,8 Litre 39,95 TL
Sahra Saksı 9,8 Litre 49,95 TL
Akasya Saksı 3 Litre 49,95 TL
Papatya Balkon Saksı 6 Litre 39,95 TL
Papatya Balkon Saksı 11 Litre 69,95 TL
Kristal Antrasit Saksı Takım 0,6 Litre 14,95 TL
Kristal Antrasit Saksı Takım 1,15 Litre 17,95 TL
Kristal Antrasit Saksı Takım 2 Litre 21,95 TL
Kristal Antrasit Saksı Takım 3,25 Litre 32,95 TL
Kristal Antrasit Saksı Takım 6 Litre 39,95 TL
Rattan Saksı 0,75 Litre 11,95 TL
Rattan Saksı 1,6 Litre 24,95 TL
Rattan Saksı 3 Litre 36,95 TL
Rattan Saksı 6 Litre 49,95 TL
Sahra Askılı Balkon Saksısı 4,8 Litre 49,95 TL
Sahra Askılı Balkon Saksısı 8 Litre 69,95 TL
Lale Saksı 1 Litre 11,95 TL
Lale Saksı 1,5 Litre 16,95 TL
Lale Saksı 2,5 Litre 21,95 TL
Lale Saksı 4,5 Litre 29,95 TL
Lale Saksı 7 Litre 34,95 TL
Kristal Orkide Saksı 0,75 Litre 19,95 TL
Kristal Orkide Saksı 3 Litre 34,95 TL
Elvan Kare Kaktüs Saksı 9,95 TL
Çiçek Toprağı 10 Litre 29,90 TL
Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL
Greenway Çiçek Tohumu Çeşitleri 14,90 TL
Çiftçi Römorklu Sök-Tak Çeşitleri 199 TL
Tohum Çeşitleri 59,90 TL
Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL
Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL
Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL
Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 749 TL
Eylül Koltuk 699 TL
Sky Katlanır Koltuk 469 TL
Maya Rattan Desen Koltuk 499 TL
Plastik Kollu Sanldalye 249 TL
Büyük Tabure 99,95 TL
Kral Rattan Desen Tabure 149 TL
Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 TL
4+1 Merdiven 599 TL
Mon Amour Losyon Zeytinyağlı 33.90 TL
Bioblas Sarımsak Şampuanı 76.90 TL
86'lı Molfix Pure&Soft 249 TL
Duru Fresh Banyo Sabunu 69.90 TL
6'lı Süper Maylo Mini Kağıt Havlu 39.90 TL
32'lı Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 169 TL
80'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL
3 kg İçim Yarım Yağlı Yoğurt 96.50 TL
1000 g İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 154.50 TL
2 kg Piyale Un 31 TL
1 kg Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 37.50 TL
500 g Filiz Makarna Çeşitleri 14.75 TL