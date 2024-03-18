ŞOK 20 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 20 Mart çarşamba aktüel ürünler
ŞOK market 20 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 20 Mart ŞOK markette beyaz eşyadan, bebek beşiğine, saksılardan, bebek bezine, katlanır masadan, merdivene kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 20 Mart'ta hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
Mon Amour Losyon Zeytinyağlı 33.90 TL
Bioblas Sarımsak Şampuanı 76.90 TL
86'lı Molfix Pure&Soft 249 TL
Duru Fresh Banyo Sabunu 69.90 TL
6'lı Süper Maylo Mini Kağıt Havlu 39.90 TL
32'lı Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 169 TL
80'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 349 TL
3 kg İçim Yarım Yağlı Yoğurt 96.50 TL
1000 g İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 154.50 TL
2 kg Piyale Un 31 TL
1 kg Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 37.50 TL
500 g Filiz Makarna Çeşitleri 14.75 TL
Mabela Ahşap Bebek Beşiği 3.999 TL
Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL
Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL
Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL
Bebekonfor Rubio Ahşap Bebek Beşiği 2.999 TL
Ahşap Mdf Çatılı Raf 999 TL
Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL
Ahşap Mdf Askılık 289 TL
Ahşap Mdf Oyuncak Sepeti 399 TL
Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL
Hoover 10/7 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.699 TL
Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.199 TL
Philips Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL
Aqua Konfor 65 L Termosifon 6.899 TL
Baymak Dolce Vita Aqua Konfor 65 L
Termosifon 5.999 TL
Lambert Lpy Compact Yoğuşmalı Kombi 18.299 TL