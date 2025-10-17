  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor

ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor - Sayfa 1

KİWİ PİPETLİ TERMOS 900 ML

Fiyat: 449 TL

METAL MATARA 500 ML

Fiyat: 149 TL

1 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor - Sayfa 2

SLAZENGER ERKEK DİK YAKA TAM FERMUARLI SWEATSHIRT MODAL KUMAŞ

Fiyat: 379 TL

KADIN TAYT

Fiyat: 129 TL

2 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor - Sayfa 3

PANASONIC LED AMPUL BEYAZ IŞIK

Fiyat: 50 TL

ORBUS GU10 LED AMPUL

Fiyat: 13,95 TL

3 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyor - Sayfa 4

BAHAR KOLTUK KOYU KAHVE

Fiyat: 199 TL

KATLANABİLİR TUTMA SAPLI BÜYÜK TABURE

Fiyat: 100 TL

4 | 9