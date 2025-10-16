  1. Ekonomim
  4. ŞOK 21 Ekim'e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Bahçe ve Balkon Malzemeleri geldi!

ŞOK 21 Ekim'e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Bahçe ve Balkon Malzemeleri geldi!

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞARJLI KAFA MASAJ ALETİ

Fiyat: 299 TL

PİPETLİ SPORCU MATARASI

Fiyat: 139 TL

SPOR ÇANTA

Fiyat: 399 TL

SPOR AYAKKABI

Fiyat: 599 TL

PLASTİK SAPLI KESTİRME FIRÇA 2 NUMARA

Fiyat: 29,95 TL

SAPLI RULO 20 CM

Fiyat: 79,95 TL

TROYA KOLTUK

Fiyat: 449 TL

ÇİÇEK TOPRAĞI 10 L / ORKİDE TOPRAĞI 2 L

Fiyat: 34,95 TL

