ŞOK 21 Ekim'e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Bahçe ve Balkon Malzemeleri geldi!
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞARJLI KAFA MASAJ ALETİ
Fiyat: 299 TL
PİPETLİ SPORCU MATARASI
Fiyat: 139 TL
SPOR ÇANTA
Fiyat: 399 TL
SPOR AYAKKABI
Fiyat: 599 TL
PLASTİK SAPLI KESTİRME FIRÇA 2 NUMARA
Fiyat: 29,95 TL
SAPLI RULO 20 CM
Fiyat: 79,95 TL
TROYA KOLTUK
Fiyat: 449 TL
ÇİÇEK TOPRAĞI 10 L / ORKİDE TOPRAĞI 2 L
Fiyat: 34,95 TL
