  4. ŞOK 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Dyson Şarjlı Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

10’LU OYUN HAMURU

Fiyat: 149 TL

SEVİMLİ HALKA OYUNU

Fiyat: 69,95 TL

1 | 7
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI

Fiyat: 249 TL

PAPIA BIOCARE /INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 99 TL

PERWOLL SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 109 TL

DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM 350 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER DANKEK RULO PASTA MUZLU/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 45 TL

2 | 7
VANTUZLU BANYO PASPASI

Fiyat: 75 TL

SÜZGEÇ

Fiyat: 75 TL

3 | 7
TEFAL X-FORCE FLEX 13.60 ALLERGY AQUA DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 13,999 TL

DYSON MOR/GRİ ŞARJLI DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 31,899 TL

4 | 7