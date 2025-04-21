ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 23-29 Nisan haftasında indirimli birçok ürün ŞOK raflarında yerlerini alıyor. Peki, ŞOK’ta 23-29 Nisan 2025 haftasında hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 23-29 Nisan indirimli aktüel ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK NE ALIRSAN 100 TL FIRSAT ÜRÜNLERİ!
ŞOK’ta 23-29 Nisan tarihleri arasında peynirden zeytine, çaydan pirince ve daha birçok üründe geçerli Ne Alırsan 100 TL fırsatını kaçırmayın.
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ŞOK HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ
ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG
Fiyat: 232 TL
Win ile: 189 TL
ÜLKER BEBE BİSKÜVİ 400 GR
Fiyat: 55 TL
Win ile: 39 TL
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ŞOK HAFTANIN İNDİRİMLERİ
OZMO ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI!
ÜLKER BİSKREM EXTRA
Fiyat: 34 TL
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