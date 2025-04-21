  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 23-29 Nisan haftasında indirimli birçok ürün ŞOK raflarında yerlerini alıyor. Peki, ŞOK’ta 23-29 Nisan 2025 haftasında hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 23-29 Nisan indirimli aktüel ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK NE ALIRSAN 100 TL FIRSAT ÜRÜNLERİ!

ŞOK’ta 23-29 Nisan tarihleri arasında peynirden zeytine, çaydan pirince ve daha birçok üründe geçerli Ne Alırsan 100 TL fırsatını kaçırmayın.

1 | 7
ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ŞOK HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG

Fiyat: 232 TL

Win ile: 189 TL

 ÜLKER BEBE BİSKÜVİ 400 GR

Fiyat: 55 TL

Win ile: 39 TL

2 | 7
ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ŞOK HAFTANIN İNDİRİMLERİ

OZMO ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI!

 

ÜLKER BİSKREM EXTRA

Fiyat: 34 TL

3 | 7
ŞOK 23-29 Nisan Haftanın İndirimleri Kataloğu yayımlandı! (ŞOK 23-29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI 32’Lİ

Fiyat: 169 TL

 

PRIL BULAŞIK DETERJANI 750 ML

Fiyat: 57,50 TL

4 | 7