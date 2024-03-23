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ŞOK 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 23 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette koltuk takımından, yemek masası takımına, beyaz eşyadan, cep telefonuna kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

ŞOK 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL

Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL 

50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL 

Petrix Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL 

10 Led Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL 

10 Led Dekoratif Metal Top 99,95 TL

Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL 

Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL 

100'lü Peri Led 69,95 TL 

Meşe / Palamut Saksı / Mumluk 49,90 TL 

Esem Çocuk Terlik 179 TL 

Esem Işıklı Çocuk Terlik 229 TL

Pilsan Kovalı Midi Bloklar 179 TL 

Gokidy Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 249 TL 

Gokidy Manken Bebek 119 TL 

Aksesuarlı Kedi - Köpek Bakım Seti 79,95 TL 

Yarış Arabası / Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL 

Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

Sök-Tak Araba 99,95 TL 

Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL 

Fırlatıcı Otobüs ve Araba 49,95 TL 

Lisanslı Sürpriz Valiz 59,95 TL 

Minkie Bebek 59,95 TL

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ŞOK 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL

Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 15.999 TL

Hoover 14Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL

Hoover 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 16.699 TL

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ŞOK 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Kagu Flavia Köşe Takımı 7.699 TL

Mobetto Bella Yemek Masası Takımı 12.990 TL 

Etna & Venza Yemek Masası Takımı 6 Sandalye + 1 Sabit Masa 14.999 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL

Bendis Açılır Yemek Masası Takımı / Krem & Gold - 6 Sandalye + 1 Masa 14.999 TL

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