ŞOK 23 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK 23 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market Mart ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette koltuk takımından, yemek masası takımına, beyaz eşyadan, cep telefonuna kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte detaylar...
Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL
Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL
50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL
Petrix Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL
10 Led Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL
10 Led Dekoratif Metal Top 99,95 TL
Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL
Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL
100'lü Peri Led 69,95 TL
Meşe / Palamut Saksı / Mumluk 49,90 TL
Esem Çocuk Terlik 179 TL
Esem Işıklı Çocuk Terlik 229 TL
Pilsan Kovalı Midi Bloklar 179 TL
Gokidy Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 249 TL
Gokidy Manken Bebek 119 TL
Aksesuarlı Kedi - Köpek Bakım Seti 79,95 TL
Yarış Arabası / Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL
Sök-Tak Araba 99,95 TL
Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL
Fırlatıcı Otobüs ve Araba 49,95 TL
Lisanslı Sürpriz Valiz 59,95 TL
Minkie Bebek 59,95 TL
Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL
Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL
Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL
Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL
Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 15.999 TL
Hoover 14Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL
Hoover 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL
Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 16.699 TL
Kagu Flavia Köşe Takımı 7.699 TL
Mobetto Bella Yemek Masası Takımı 12.990 TL
Etna & Venza Yemek Masası Takımı 6 Sandalye + 1 Sabit Masa 14.999 TL
Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL
Bendis Açılır Yemek Masası Takımı / Krem & Gold - 6 Sandalye + 1 Masa 14.999 TL