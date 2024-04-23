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  4. ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 24 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 24 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 24 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 24 Nisan ŞOK market indirimleri...

ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 1

Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL 

Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL 

Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL 

Arzum Starmix Mikser 899 TL 

Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL 

Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL 

Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL 

6'lı Portofino Meşrubat Bardağı 169 TL 

6'lı Portofino Su Bardağı 129 TL 

210 cc Kupa Bardak 19,95 TL 

16 cm Dik Kenarlı Cam Bardak 19,95 TL 

1040 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 79,95 TL 

640 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL 

1520 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL

2'li Üçsan Plastik Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 89,95 TL 

2'li Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 59,95 TL 

İki Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL 

Bitki Çayı Süzgeci 59,95 TL

Vakumlu Cam Saklama Kabı 49,95 TL 

500 cc Cam Yağlık 29,95 TL

140 cc Cam Yağlık 19,95 TL 

12 cm Cam Kase 19,95 TL 

12 cm Sütlük 119 TL 

14 cm Sütlük 129 TL 

Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa 12,95 TL 

Katlanır Sele 219 TL 

Katlanır Su Kovası 139 TL 

Katlanır Badya 69,95 TL 

Tencere Kapak Düzenleyici 34,95 TL 

Yer Çekçek 39,95 TL 

Cam Sil Çek 22,95 TL 

Lavabo Pompa 39,95 TL

Deterjan Hazneli Süngerlik 49,95 TL 

2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL

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ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 2

Singer M3405 Dikiş Makinesi 4.499 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 579 TL

Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL

Kadın Örgü Bant Terlik 99,95 TL

Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

Kadın Terlik 89,95 TL

Simli Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL

Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL

2'li Simli Bordürlü El Havlusu 54,95 TL

Ruumstore 2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL

Ruumstore Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL

Dikdörtgen Ayna 349 TL

9'lu Stil Askı 49,95 TL

5 Katlı Metal Askı 44,95 TL

10'lu Silikon Mandal 10'lu 34,95 TL

Metal Ayakkabı Çekeceği 39,95 TL

Takı Aksesuar Standı 149 TL

Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL

4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL

Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL

Fesleğen Saksı Çiçeği 29,95 TL

Kurutulmuş Lavanta Buket 39,90 TL

Pembe / Yeşil Yapay Çiçek 69,95 TL

Limon Ağacı / Çam Ağacı Yapay Çiçek 129 TL

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ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 3

Yaren 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 11.599 TL

Yaren Yavrulu Karyola 2.749 TL

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ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 4

Gamers Arena Peak Gamnig PC 20.999 TL

Gamers Arena Space Gaming PC 27.999 TL

Gamers Arena Hell Gaming PC 11.999 TL

Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL

Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL

Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL

Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör 6.799 TL

Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu 7.899 TL

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