ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Nisan çarşamba aktüel ürünler
ŞOK 24 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 24 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 24 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 24 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 24 Nisan ŞOK market indirimleri...
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
Arzum Starmix Mikser 899 TL
Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL
Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL
Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL
6'lı Portofino Meşrubat Bardağı 169 TL
6'lı Portofino Su Bardağı 129 TL
210 cc Kupa Bardak 19,95 TL
16 cm Dik Kenarlı Cam Bardak 19,95 TL
1040 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 79,95 TL
640 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL
1520 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL
2'li Üçsan Plastik Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 89,95 TL
2'li Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 59,95 TL
İki Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL
Bitki Çayı Süzgeci 59,95 TL
Vakumlu Cam Saklama Kabı 49,95 TL
500 cc Cam Yağlık 29,95 TL
140 cc Cam Yağlık 19,95 TL
12 cm Cam Kase 19,95 TL
12 cm Sütlük 119 TL
14 cm Sütlük 129 TL
Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa 12,95 TL
Katlanır Sele 219 TL
Katlanır Su Kovası 139 TL
Katlanır Badya 69,95 TL
Tencere Kapak Düzenleyici 34,95 TL
Yer Çekçek 39,95 TL
Cam Sil Çek 22,95 TL
Lavabo Pompa 39,95 TL
Deterjan Hazneli Süngerlik 49,95 TL
2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL
Singer M3405 Dikiş Makinesi 4.499 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 579 TL
Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL
Kadın Örgü Bant Terlik 99,95 TL
Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL
Kadın Terlik 89,95 TL
Simli Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL
Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL
2'li Simli Bordürlü El Havlusu 54,95 TL
Ruumstore 2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL
Ruumstore Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL
Dikdörtgen Ayna 349 TL
9'lu Stil Askı 49,95 TL
5 Katlı Metal Askı 44,95 TL
10'lu Silikon Mandal 10'lu 34,95 TL
Metal Ayakkabı Çekeceği 39,95 TL
Takı Aksesuar Standı 149 TL
Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL
4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL
Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL
Fesleğen Saksı Çiçeği 29,95 TL
Kurutulmuş Lavanta Buket 39,90 TL
Pembe / Yeşil Yapay Çiçek 69,95 TL
Limon Ağacı / Çam Ağacı Yapay Çiçek 129 TL
Yaren 4 Kapaklı Genç Odası Takımı 11.599 TL
Yaren Yavrulu Karyola 2.749 TL
Gamers Arena Peak Gamnig PC 20.999 TL
Gamers Arena Space Gaming PC 27.999 TL
Gamers Arena Hell Gaming PC 11.999 TL
Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL
Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL
Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL
Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör 6.799 TL
Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu 7.899 TL