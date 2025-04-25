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  4. ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK market Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25-27 Nisan aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 25-27 Nisan tarihlerinde onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 25-27 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ANADOLU ÇİFTLİĞİ M BOY YUMURTA 30'LU

Fiyat: 159 TL

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ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

LEZZETLİM DANA KIYMA 400 GRAM

Fiyat: 195 TL

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ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

LEZZETLİM DANA KUŞBAŞI 400 GRAM

Fiyat: 250 TL

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ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PİLİÇ KALÇALI BUTLARDA YÜZDE 18 İNDİRİM

PİLİÇ KALÇALI BUT ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 72,50 TL

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