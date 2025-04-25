ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK 25-27 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (ŞOK 25-27 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK market Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25-27 Nisan aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 25-27 Nisan tarihlerinde onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 25-27 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
ANADOLU ÇİFTLİĞİ M BOY YUMURTA 30'LU
Fiyat: 159 TL
1 | 6
LEZZETLİM DANA KIYMA 400 GRAM
Fiyat: 195 TL
2 | 6
LEZZETLİM DANA KUŞBAŞI 400 GRAM
Fiyat: 250 TL
3 | 6
PİLİÇ KALÇALI BUTLARDA YÜZDE 18 İNDİRİM
PİLİÇ KALÇALI BUT ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 72,50 TL
4 | 6
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