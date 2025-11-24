  1. Ekonomim
  4. ŞOK 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Smart LED TV geliyor!

ŞOK 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Smart LED TV geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geldi? İşte ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...

2'Lİ SIZDIRMAZ SAKLAMA KABI 600 ML

Fiyat: 75 TL

KAPAKLI ÇOK AMAÇLI LEĞEN 10 L

Fiyat: 75 TL

BONCUKLU TAKI SETİ

Fiyat: 75 TL

PARMAK ISIRAN SEVİMLİ HAYVANLAR

Fiyat: 75 TL

ŞOK'TAN İSTE GELSİN

DİJİTSU MİKRODALGA FIRIN

Fiyat: 2,699 TL

MI XIAOMI SMART AIR PURIFIER ELİTE AKILLI HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 15,599 TL

ŞOK'TAN İSTE GELSİN

REGAL 50R75U01 4K ULTRA HD 50" 127 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV

Fiyat: 13,999 TL

SAMSUNG 32H5000F HD 32" 82 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV

Fiyat: 13,499 TL

