ŞOK 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Smart LED TV geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geldi? İşte ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK'TAN İSTE GELSİN
DİJİTSU MİKRODALGA FIRIN
Fiyat: 2,699 TL
MI XIAOMI SMART AIR PURIFIER ELİTE AKILLI HAVA TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 15,599 TL
3 | 5