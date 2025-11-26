  1. Ekonomim
  4. ŞOK 26 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Izgara Ve Tost Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 26 Kasım-02 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 26 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

DIJITECH 43 İNC FULL HD GOOGLE TV 43 DJF 12000

Fiyat: 9,299 TL

KİWİ IZGARA VE TOST MAKİNESİ

Fiyat: 1,999 TL

RANFORCE ÇİFT KİŞİLİK NEVRESİM SETİ

Fiyat: 399 TL

DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ

Fiyat: 229 TL

KELEBEK KURUTMALIK

Fiyat: 599 TL

ÜTÜ MASASI

Fiyat: 749 TL

3 KAPAKLI METAL AYAKKABILIK

Fiyat: 1,699 TL

3’LÜ SAKLAMA KABI

Fiyat: 75 TL

