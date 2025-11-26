ŞOK 26 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Izgara Ve Tost Makinesi geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 26 Kasım-02 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 26 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
DIJITECH 43 İNC FULL HD GOOGLE TV 43 DJF 12000
Fiyat: 9,299 TL
KİWİ IZGARA VE TOST MAKİNESİ
Fiyat: 1,999 TL
RANFORCE ÇİFT KİŞİLİK NEVRESİM SETİ
Fiyat: 399 TL
DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ
Fiyat: 229 TL
