ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler
ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 27 Mart çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette bayram şekerinden, çikolatalara, Airfryer'dan, çay makinesine, yemek takımından, bebek bezine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 27 Mart ŞOK market indirimleri...
1000 g Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL
400 g Lio Biberli Yeşil Zeytin 59.90 TL
500 g Lio Siyah Zeytin 69 TL
500 g Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 55.50 TL
500 g Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 79.25 TL
1750 g İçim Az Yağlı Yoğurt
5 kg Piyale Un 74.50 TL
2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 94 TL
Knorr Çorba Çeşitlerinde %20 İndirim
Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 37,50 TL
Mühür Porsiyon Kadayıf 28,75 TL
Vefa 1925/ Tekyıldız Güllaç 44,50 TL
Tatlım Kemalpaşa 15,90 TL
Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L 62,75 TL
Eyüp Sabri Tuncer Çeşme Limonu/ Okyanus/ Kiraz Çiçeği
Kolonyası 33,90 TL
Tariş Zeytin Çiçeği/ İncir Kolonyası 49,50 TL
Patiswiss Draje 89,50 TL
Patiswiss Hill 89,50 TL
Bioblass Şampuan 124.90 TL
70'li Bebeland Külot Bez 224 TL
20'li Selpak Deluxe Peçete 13.95 TL
9 kg Omo Active Toz Deterjan 319 TL
3 kg Ace Ultra Power Jel Çamaşır Suyu 77 TL