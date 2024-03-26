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ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 27 Mart çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette bayram şekerinden, çikolatalara, Airfryer'dan, çay makinesine, yemek takımından, bebek bezine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 27 Mart ŞOK market indirimleri...

ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 1

1000 g Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL

400 g Lio Biberli Yeşil Zeytin 59.90 TL

500 g Lio Siyah Zeytin 69 TL

500 g Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 55.50 TL

500 g Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 79.25 TL

1750 g İçim Az Yağlı Yoğurt

5 kg Piyale Un 74.50 TL

2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 94 TL

Knorr Çorba Çeşitlerinde %20 İndirim

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ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 2

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 37,50 TL

Mühür Porsiyon Kadayıf 28,75 TL

Vefa 1925/ Tekyıldız Güllaç 44,50 TL

Tatlım Kemalpaşa 15,90 TL

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ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 3

Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L 62,75 TL

Eyüp Sabri Tuncer Çeşme Limonu/ Okyanus/ Kiraz Çiçeği

Kolonyası 33,90 TL

Tariş Zeytin Çiçeği/ İncir Kolonyası 49,50 TL

Patiswiss Draje 89,50 TL

Patiswiss Hill 89,50 TL

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ŞOK 27 Mart 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Mart çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 4

Bioblass Şampuan 124.90 TL

70'li Bebeland Külot Bez 224 TL

20'li Selpak Deluxe Peçete 13.95 TL

9 kg Omo Active Toz Deterjan 319 TL

3 kg Ace Ultra Power Jel Çamaşır Suyu 77 TL

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