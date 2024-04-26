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ŞOK 27 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 27 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın koşu bandından, bisiklete, yoga topundan, oturma grubuna, masa takımından, basküle kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? ŞOK'a 27 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 27 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL

Mandella Hooka Rattan Oturma Grubu 10.499 TL

Mandella Masa Takımı 4 Kişilik 3.799 TL

Madella Galaxy Tek Kişilik Metal Salıncak 5.699 TL

Mandella Elit Rattan Maya 4 Kişilik 3.899 TL

Mandella Royal Rattan Salıncak 6.399 TL

Mandella Zeugma Koltuk Takımı 6 Kişilik 4.299 TL 

Mandella Kids Kahverengi 5.599 TL

Mandella Masa Takımı 6 Kişilik 4.499 TL

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ŞOK 27 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

Slazenger Erkek T-Shirt 199 TL 

Slazenger Modal Kumaş Erkek T-Shirt 229 TL 

Slazenger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL

Egzersiz Matı 149 TL 

Slazenger Egzersiz Tekerliği 119 TL 

65 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 199 TL 

3'lü Slazenger Pilates Bant 79,95 TL 

Slazenger Çelik Atlama İpi 69,95 TL

20 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 49,95 TL 

3'lü Slazenger Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL 

3'lü Cosfer Pilates Bandı 69,95 TL

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ŞOK 27 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 11.790 TL

Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 10.990 TL

Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 7.990 TL

Fox Bisiklet 2.990 TL

Fox Mini Bike 1.290 TL

Fox Target 905 Masajlı Koşu Bandı 12.790 TL

R50 Kürek 4.890 TL

Fox X2 Air Bike 6.690 TL

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