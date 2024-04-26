ŞOK 27 Nisan cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 27 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın koşu bandından, bisiklete, yoga topundan, oturma grubuna, masa takımından, basküle kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? ŞOK'a 27 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL
Mandella Hooka Rattan Oturma Grubu 10.499 TL
Mandella Masa Takımı 4 Kişilik 3.799 TL
Madella Galaxy Tek Kişilik Metal Salıncak 5.699 TL
Mandella Elit Rattan Maya 4 Kişilik 3.899 TL
Mandella Royal Rattan Salıncak 6.399 TL
Mandella Zeugma Koltuk Takımı 6 Kişilik 4.299 TL
Mandella Kids Kahverengi 5.599 TL
Mandella Masa Takımı 6 Kişilik 4.499 TL
Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL
Slazenger Erkek T-Shirt 199 TL
Slazenger Modal Kumaş Erkek T-Shirt 229 TL
Slazenger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL
Egzersiz Matı 149 TL
Slazenger Egzersiz Tekerliği 119 TL
65 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 199 TL
3'lü Slazenger Pilates Bant 79,95 TL
Slazenger Çelik Atlama İpi 69,95 TL
20 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 49,95 TL
3'lü Slazenger Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL
3'lü Cosfer Pilates Bandı 69,95 TL
Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL
Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 11.790 TL
Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 10.990 TL
Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 7.990 TL
Fox Bisiklet 2.990 TL
Fox Mini Bike 1.290 TL
Fox Target 905 Masajlı Koşu Bandı 12.790 TL
R50 Kürek 4.890 TL
Fox X2 Air Bike 6.690 TL