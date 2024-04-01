ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler
ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 3 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 3 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 3 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 3 Nisan ŞOK market indirimleri...
Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL
Fantom Girdap CS 9000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL
Jeo Set Tablet Mop 249 TL
Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 229 TL
El Mopu 79,95 TL
Yengeç / Kelebek Mop 199 TL
Pedallı Spin Mop 349 TL
Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL
Katlanır Maşrapa 16,95 TL
Katlanır Sele 149 TL
Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL
Muhafazalı Topuz Wc Fırçası Takımı 32,95 TL
Hünerli Plastik Camsil 25 TL
Lavabo, Küvet, Ütü, Bulaşık Fırçası 25 TL
Hamarat Fırçalı Faraş 25 TL
Karizma Tuvalet Fırçası 25 TL
Hamarat Klozet Fırçası Takımı 25 TL
Evy Baby Bebek Bezi İkili Paket 129 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 174 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri 79,90 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avakado Üzüm 107,90 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler 83,25 TL
Elidor Şampuan Çeşitleri 73,50 TL
Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 65,90 TL
Tocco Peluş Toka Mandal Toka Çeşitleri 43,90 TL
Familia Naturel Kağıt Havlu 129 TL
Familia Naturel Tuvalet Kağıdı 199 TL
Home Plus Kurutmalık 299 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL
2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL
Havlu Bone 39,95 TL
Metal Tuvalet Kağıtlığı 299 TL
Klozet Kapağı 99,95 TL
Banyo Köşe Rafı 129 TL
4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL
Kristal Vantuzlu Paspas 79,95 TL
Bulaşık Altlığı 34,95 TL
Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL
Proff Terapi Banyo Süngeri 39,95 TL
9'lu Silikon Moblen Askı 49,95 TL
10'lu Silikon Mandal 34,95 TL
Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL
Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL
Kadın Tokalı Terlik 79,95 TL
2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL
Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL
2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL
Erkek Boxer 59,95 TL
Kitap Çeşitleri 24,90 TL
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 90 TL
Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 125 TL
Mis Peynir Çubukları Peynir Topları 59,90 TL
Miss Dilimli Tam Yağlı Toz Peyniri 46,90 TL
Mis Bardak Ayran Tam Yağlı 4,75 TL
İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt 38,90 TL
İçim Organik Yoğurt 47,90 TL
Tam Köy Baklavalık Yufka 46,50 TL
İçim Rahat Laktozsuz Süt 33,90 TL