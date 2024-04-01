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  4. ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler

ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market 3 Nisan çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 3 Nisan ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 3 Nisan ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 3 Nisan ŞOK market indirimleri...

ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 1

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL 

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL 

Fantom Girdap CS 9000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL

Jeo Set Tablet Mop 249 TL

Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 229 TL 

El Mopu 79,95 TL

Yengeç / Kelebek Mop 199 TL 

Pedallı Spin Mop 349 TL 

Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL 

Katlanır Maşrapa 16,95 TL 

Katlanır Sele 149 TL

Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL 

Muhafazalı Topuz Wc Fırçası Takımı 32,95 TL 

Hünerli Plastik Camsil 25 TL 

Lavabo, Küvet, Ütü, Bulaşık Fırçası 25 TL 

Hamarat Fırçalı Faraş 25 TL 

Karizma Tuvalet Fırçası 25 TL 

Hamarat Klozet Fırçası Takımı 25 TL

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ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 2

Evy Baby Bebek Bezi İkili Paket 129 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 174 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri 79,90 TL

Elidor Saç Bakım Yağı Avakado Üzüm 107,90 TL

Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler 83,25 TL

Elidor Şampuan Çeşitleri 73,50 TL

Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 65,90  TL

Tocco Peluş Toka Mandal Toka Çeşitleri 43,90 TL

Familia Naturel Kağıt Havlu 129 TL

Familia Naturel Tuvalet Kağıdı 199 TL

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ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 3

Home Plus Kurutmalık 299 TL

Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL 

2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL 

Havlu Bone 39,95 TL

Metal Tuvalet Kağıtlığı 299 TL 

Klozet Kapağı 99,95 TL 
Banyo Köşe Rafı 129 TL 

4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL 

Kristal Vantuzlu Paspas 79,95 TL 

Bulaşık Altlığı 34,95 TL 

Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL 

Proff Terapi Banyo Süngeri 39,95 TL

9'lu Silikon Moblen Askı 49,95 TL 

10'lu Silikon Mandal 34,95 TL

Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL 

Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL

Kadın Tokalı Terlik 79,95 TL 

2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL 

Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL 

2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL 

2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL 

Erkek Boxer 59,95 TL 

Kitap Çeşitleri 24,90 TL

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ŞOK 3 Nisan 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Nisan çarşamba aktüel ürünler - Sayfa 4

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 90 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 125 TL

Mis Peynir Çubukları Peynir Topları 59,90 TL

Miss Dilimli Tam Yağlı Toz Peyniri 46,90 TL

Mis Bardak Ayran Tam Yağlı 4,75 TL

İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt 38,90 TL

İçim Organik Yoğurt 47,90 TL

Tam Köy Baklavalık Yufka 46,50 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 33,90 TL

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