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  4. ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 6 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın ankastre setten, airfryera, televizyondan, oyuncaklara, dolaplardan, klimalara, ayakkabıdan, pantolona kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL

Fenoti 42' Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL 

100 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL 

50'li Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL 

Sinbo Stand Mixer Set 1.499 TL 

Simfer Midi Fırın 1.499 TL

Monster Jip Kapalı / Açık Kasa 149 TL 

Gokidy İnşaat / Hastane Blok Sehpası 249 TL 

Gokidy Bebek Kasiyer Seti 249 TL 

Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL 

Uzay Kapsülü 129 TL 

Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

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ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL

Columbia Pantolon Sİlver Ridge 1.799 TL

Columbia Şort Gri Silver Ridge / Bej Silver Ridge 1.599 TL

Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL

New Balance Terlik 950 TL

Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

Vans Old Skool Ayakkabı 2.999 TL

Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

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ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL

Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 21.999 TL

Baymak Elegant Prime 18000 BTU Inverter Klima 30.999 TL

Samsung AR35 12000 BTU Inverter Klima 20.999 TL 

Mgm Jallen Gabor Yeni Nesil Mini Robot Süpürge 699 TL

Xiaomi Mi Tv Stick 1080P Full HD Android TV Medya Oynatıcı 1.559 TL

Xiaomi Mi Box 5 4K 2. Nesil Android TV Box 2.099 TL
Xiaomi Redmi 12 7.399 TL

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ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL

Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

Ariane Çok Amaçlı Konsol 2.249 TL

Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Hermes Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

Luis Çalışma Masası 999 TL

Darel Çalışma Masası 999 TL

Lily Çalışma Ünitesi 949 TL

Lava Ocak Modülü 1.699 TL

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