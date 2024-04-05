ŞOK 6 Nisan 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 6 Nisan cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın ankastre setten, airfryera, televizyondan, oyuncaklara, dolaplardan, klimalara, ayakkabıdan, pantolona kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...
Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL
Fenoti 42' Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL
100 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL
50'li Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL
Sinbo Stand Mixer Set 1.499 TL
Simfer Midi Fırın 1.499 TL
Monster Jip Kapalı / Açık Kasa 149 TL
Gokidy İnşaat / Hastane Blok Sehpası 249 TL
Gokidy Bebek Kasiyer Seti 249 TL
Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL
Uzay Kapsülü 129 TL
Uzay Mekik ve Jipi 299 TL
Columbia T-Shirt CSC Basic Logo Short Sleeve 699 TL
Columbia Pantolon Sİlver Ridge 1.799 TL
Columbia Şort Gri Silver Ridge / Bej Silver Ridge 1.599 TL
Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL
Michael Kors Jet Set Charm Çanta 4.499 TL
New Balance Terlik 950 TL
Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL
Vans Old Skool Ayakkabı 2.999 TL
Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL
Baymak Elegant Plus 12000 BTU Inverter Klima 22.999 TL
Baymak Elegant Prime 12000 BTU Inverter Klima 21.999 TL
Baymak Elegant Prime 18000 BTU Inverter Klima 30.999 TL
Samsung AR35 12000 BTU Inverter Klima 20.999 TL
Mgm Jallen Gabor Yeni Nesil Mini Robot Süpürge 699 TL
Xiaomi Mi Tv Stick 1080P Full HD Android TV Medya Oynatıcı 1.559 TL
Xiaomi Mi Box 5 4K 2. Nesil Android TV Box 2.099 TL
Xiaomi Redmi 12 7.399 TL
Pari Temizlik Malzeme Dolabı 1.999 TL
Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL
Ariane Çok Amaçlı Konsol 2.249 TL
Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Hermes Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL
Luis Çalışma Masası 999 TL
Darel Çalışma Masası 999 TL
Lily Çalışma Ünitesi 949 TL
Lava Ocak Modülü 1.699 TL