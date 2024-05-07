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  4. ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?

ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?

ŞOK market Mayıs indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 8 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 8 Mayıs ŞOK market indirimleri...

ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL

Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL 

Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL 

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL 

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL 

3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL 

Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL 

Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL

Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL 

3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL 

200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam

Kupa 99,95 TL

Döküm Kek Kalıbı 299 TL 

Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL 

1,5 litre Cambu Borosilikat Cam Sürahi 249 TL 

1 litre Cambu LilAmor Line Serisi Bambu Kapaklı Cam

Yağlık 199 TL

Lüsterli Cam Dik Kenarlı Sunum Tabağı 99,95 TL 

Lüsterli Cam Salata Kasesi 99,95 TL 

Lüsterli Cam İki Katlı Sunum Tabağı 199 TL 

12 Parça Cam Çay Seti 199 TL

Sprey Yağdanlık 199 TL

1 litre Klips Kapaklı Cam Şişe 89,95 TL 

Tepsili 2'li Beton Obje 89,95 TL 

Kapaklı Beton Organizer 79,95 TL

3'lü Bambu Sepet 499 TL 

3'lü Cam Vazo Set 299 TL

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ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL 

Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL 

Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL 

Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL

Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL 

Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL 

Minimizer Sütyen 159 TL

Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL 

Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL 

Esem Kadın Terlik 219 TL 

Kadın Yüksek Taban Terlik 99,95 TL 

Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL

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ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL

Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL

Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL

Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL

Stilgo Omuz Çantası 279 TL

Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

Stilgo Omuz Çantası 189 TL

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ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL

Pafu Ori Katlanabilir Şezlong 2.199 TL

Pafu Pando Bahçe Takımı 8.999 TL

Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL

Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL

Pafu Omma Yer Minderi 599 TL

Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL

Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL

Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL

Pafu Nest Rattan 5.599 TL

Pafu Ola Yer Minderi 999 TL

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