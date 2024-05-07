ŞOK 8 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?
ŞOK market Mayıs indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 8 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 8 Mayıs ŞOK market indirimleri...
Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL
Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL
Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL
Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL
Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL
3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL
200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam
Kupa 99,95 TL
Döküm Kek Kalıbı 299 TL
Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL
1,5 litre Cambu Borosilikat Cam Sürahi 249 TL
1 litre Cambu LilAmor Line Serisi Bambu Kapaklı Cam
Yağlık 199 TL
Lüsterli Cam Dik Kenarlı Sunum Tabağı 99,95 TL
Lüsterli Cam Salata Kasesi 99,95 TL
Lüsterli Cam İki Katlı Sunum Tabağı 199 TL
12 Parça Cam Çay Seti 199 TL
Sprey Yağdanlık 199 TL
1 litre Klips Kapaklı Cam Şişe 89,95 TL
Tepsili 2'li Beton Obje 89,95 TL
Kapaklı Beton Organizer 79,95 TL
3'lü Bambu Sepet 499 TL
3'lü Cam Vazo Set 299 TL
Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL
Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL
Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL
Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL
Minimizer Sütyen 159 TL
Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL
Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL
Esem Kadın Terlik 219 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik 99,95 TL
Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL
Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL
Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL
Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL
Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL
Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL
Stilgo Omuz Çantası 279 TL
Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL
Stilgo Omuz Çantası 189 TL
Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL
Pafu Ori Katlanabilir Şezlong 2.199 TL
Pafu Pando Bahçe Takımı 8.999 TL
Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL
Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL
Pafu Omma Yer Minderi 599 TL
Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL
Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL
Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL
Pafu Nest Rattan 5.599 TL
Pafu Ola Yer Minderi 999 TL