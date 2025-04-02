ŞOK, A101 ve BİM’e hangi aktüel ürünler geliyor? (ŞOK, A101, BİM NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK, A101 ve BİM’de indirimler sürüyor. ŞOK, A101 ve BİM markete nisan ayında küçük ev aletlerinden mopede, televizyondan koltuğa, beyaz eşyadan gıdaya kadar birçok ürün geliyor. Peki, ŞOK, A101 ve BİM'de hangi ürünlerde indirim var? ŞOK, A101 ve BİM’e hangi ürünler geliyor? ŞOK, A101 ve BİM nisan ayı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK, A101 ve BİM nisan ayı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER
ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
- 2000 W
-2 hız, 2 ısı ayarı
- Soğuk hava üfleme
- Doğal dalgaları canlandıran difüzor
- Temizlenebilir yıkanabilir filtre
Fiyat: 899 TL
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