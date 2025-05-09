ŞOK, A101 VE BİM’e hangi ürünler geliyor? (ŞOK, A101 VE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI)
ŞOK, A101 ve BİM'de indirimler sürüyor. ŞOK, A101 ve BİM'de yine indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK, A101 ve BİM'e hangi ürünler gelecek? ŞOK, A101 ve BİM'e gelecek ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK, A101 ve BİM aktüel ürün katalogları...
ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER
METAL ÇEK BIRAK TESLA ARABA (AÇILIR KAPANIR KAPILAR)
Fiyat: 129 TL
MÜZİKLİ OYUNCAK FİL
Fiyat: 199 TL
ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
SÜPERTON 3X75 GRAM
Fiyat: 90 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU
Fiyat: 35 TL
FAIRY LOSYON BULAŞIK DETERJANI 1500 ML
Fiyat: 89 TL
ŞÖLEN BOOMBASTIC FINDIKLI/HİNDİSTAN CEVİZLİ 175 GRAM
Fiyat: 49 TL
COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50X2 ML
Fiyat: 99 TL
BİM 9 MAYIS CUMADAN (BUGÜN) İTİBAREN GEÇERLİ AKTÜEL ÜRÜNLER
FAKİR TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ATRIA
Fiyat: 3,450 TL
KUMTEL MİNİ BUZDOLABI +-93/100 L
Fiyat: 5,250 TL