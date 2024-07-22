ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler!
ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 24 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 24 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 24 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 24 Temmuz ŞOK market indirimleri...
Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 1.299 TL
Kütahya Porselen Çukur Tabak 69,95 TL
Arzum Çay Makinesi 1.299 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
Kütahya Porselen Atlar Kahve Takımı 319 TL
Paşabahçe Galatasaray Bardağı 6 Parça 129 TL
Paşabahçe Aurora Çay Takımı 12 Parça 249 TL
Kahve Fitre Kağıdı 80'li 54,95 TL
Filtre Kahve 79,90 TL
Kahve Ve Süt Köpürtücü 119 TL
Oval Hasır Sepet 249 TL
Hazır Çok Amaçlı Sepet 199 TL
Cam Brosil Yaka Simli Kupa 149 TL
Cam Bora Silikat Kulplu 99,95 TL
Cam Boru Silikon Sürahi 299 TL
Cam Boru Silikat Kurtsuz Kupa 129 TL
Akrilik Tepsi 49,95 TL
Mutfak Çakmağı Çeşitleri 29,95 TL
Küre Buz Kalıbı Dörtlü 29,95 TL
Cam Pipet Temizleme Fırçası 59,95 TL
Silikon Buzluk 29,95 TL
Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 59,95 TL
Ikili Yastık Kılıfı 99,95 TL
Klimalı Yastık 179 TL
Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy 149 TL
Çok Amaçlı Çanta Küçük Boy 109 TL
Çocuk Sandalet Aksesuarlı 89,95 TL
Kadın Erkek Çift Toka Terlik 75 TL
Sineklik Tek Kanat 49,95 TL
Kadın Terlik Simli Metalik Tek Bant 65 TL
Kadın Pijama Takımı 249 TL
Kadın İp Askılı Pijama Takımı Dantelli 249 TL
Polaris Kadın Ayakkabı 379 TL
Erkek Terlik 175 TL
Balkon Tipi Çamaşır Kurutmalık 249 TL
Komplus Kurutmalık 319 TL
Çek Bırak Arabalar 179 TL
Çıkartmalı Şekillerle Öğrenelim Kitap Çeşitleri 39,95 TL
Tekli Arabalar 79,95 TL
Araba Seti 349 TL
4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL
Pırıltılı Bebek 239 TL
Seyahatte Bebek Ve Aksesuarları 299 TL
Maskara 59,90 TL
Likit Ruj Çeşitleri 45,90 TL
Jüt Çanta 79,90 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 185 TL
With Klasik Tüy Dökücü Krem 79,90 TL
Nivea Deodorant 139 TL
Duru Granül Sabun Klasik 130 TL
Köpük Sabun Çeşitleri 49,90 TL
Familia Naturel Kağıt Havlu 16'lı 155 TL
Familya Naturel Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
Calgon Ultra Kireç Önleyici 74,90 TL
Finish Parlatıcı 49,50 TL
Leke Çıkaracağım 238 TL
Cif Sprey Ultra Hız Banyo Mutfak 59,50 TL
Simfer 127 Ekran Webos 4K UHD Smart Televizyon 11.599 TL
Simfer 140 Ekran Webos 4k Uhd Smart Televizyon 14.499 TL
Preüksiyon Cihazı 6.899 TL
Mini Pro Projeksiyon Cihazı 3.899 TL
Mini Projeksiyon Cihazı 2.999 TL
Trident A29 128 GB Cep Telefonu 4.799 TL
Braun Buz Kırıcı Blender 3.399 TL
Sıcak Soğuk Su Sebili 3.649 TL
Simfer Çit Kapılı Buzdolabı 9.999 TL
Simfer Çekmeceli Derin Dondurucu 9.299 TL
Simfer Mini Buzdolabı 6.999 TL
Dijitsu Derin Dondurucu 8.99 TL
Vücut Analiz Baskülü 609 TL