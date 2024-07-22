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ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 24 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 24 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 24 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 24 Temmuz ŞOK market indirimleri...

ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 1

Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 1.299 TL

Kütahya Porselen Çukur Tabak 69,95 TL

Arzum Çay Makinesi 1.299 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL

Kütahya Porselen Atlar Kahve Takımı 319 TL

Paşabahçe Galatasaray Bardağı 6 Parça 129 TL

Paşabahçe Aurora Çay Takımı 12 Parça 249 TL

Kahve Fitre Kağıdı 80'li 54,95 TL

Filtre Kahve 79,90 TL

Kahve Ve Süt Köpürtücü 119 TL

Oval Hasır Sepet 249 TL

Hazır Çok Amaçlı Sepet 199 TL

Cam Brosil Yaka Simli Kupa 149 TL

Cam Bora Silikat Kulplu 99,95 TL

Cam Boru Silikon Sürahi 299 TL

Cam Boru Silikat Kurtsuz Kupa 129 TL

Akrilik Tepsi 49,95 TL

Mutfak Çakmağı Çeşitleri 29,95 TL

Küre Buz Kalıbı Dörtlü 29,95 TL

Cam Pipet Temizleme Fırçası 59,95 TL

Silikon Buzluk 29,95 TL

Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 59,95 TL

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ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 2

Ikili Yastık Kılıfı 99,95 TL

Klimalı Yastık 179 TL

Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy 149 TL

Çok Amaçlı Çanta Küçük Boy 109 TL

Çocuk Sandalet Aksesuarlı 89,95 TL

Kadın Erkek Çift Toka Terlik 75 TL

Sineklik Tek Kanat 49,95 TL

Kadın Terlik Simli Metalik Tek Bant 65 TL

Kadın Pijama Takımı 249 TL

Kadın İp Askılı Pijama Takımı Dantelli 249 TL

Polaris Kadın Ayakkabı 379 TL

Erkek Terlik 175 TL

Balkon Tipi Çamaşır Kurutmalık 249 TL

Komplus Kurutmalık 319 TL

Çek Bırak Arabalar 179 TL

Çıkartmalı Şekillerle Öğrenelim Kitap Çeşitleri 39,95 TL

Tekli Arabalar 79,95 TL

Araba Seti 349 TL

4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL

Pırıltılı Bebek 239 TL

Seyahatte Bebek Ve Aksesuarları 299 TL

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ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 3

Maskara 59,90 TL

Likit Ruj Çeşitleri 45,90 TL

Jüt Çanta 79,90 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 185 TL

With Klasik Tüy Dökücü Krem 79,90 TL

Nivea Deodorant 139 TL 

Duru Granül Sabun Klasik 130 TL

Köpük Sabun Çeşitleri 49,90 TL

Familia Naturel Kağıt Havlu 16'lı 155 TL

Familya Naturel Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL

Calgon Ultra Kireç Önleyici 74,90 TL

Finish Parlatıcı 49,50 TL

Leke Çıkaracağım 238 TL

Cif Sprey Ultra Hız Banyo Mutfak 59,50 TL

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ŞOK market 24 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 4

Simfer 127 Ekran Webos 4K UHD Smart Televizyon 11.599 TL

Simfer 140 Ekran Webos 4k Uhd Smart Televizyon 14.499 TL

Preüksiyon Cihazı 6.899 TL

Mini Pro Projeksiyon Cihazı 3.899 TL

Mini Projeksiyon Cihazı 2.999 TL

Trident A29 128 GB Cep Telefonu 4.799 TL

Braun Buz Kırıcı Blender 3.399 TL

Sıcak Soğuk Su Sebili 3.649 TL

Simfer Çit Kapılı Buzdolabı 9.999 TL

Simfer Çekmeceli Derin Dondurucu 9.299 TL

Simfer Mini Buzdolabı 6.999 TL

Dijitsu Derin Dondurucu 8.99 TL

Vücut Analiz Baskülü 609 TL

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