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  4. ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)

ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)

ŞOK'ta indirimler sürüyor. ŞOK'a 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çocuk bisikleti, valiz ve ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, ŞOK'ta 16 Nisan Çarşamba tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 16 Nisan Çarşamba tarihinde ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyatlar…

ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 1

KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ


Ürün özellikleri

Mavi / pembe renk seçenekleri

Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa

Ön ve arka çamurluk

Avrupa menşei lastik

Kalite plastik malzeme

Astarlı boya

Sepetli

Ayarlanabilir dolgulu sel

Tam kapalı zincir koruma

Denge tekerlekli

Fiyat: 3,250 TL

KIDZY 20 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Ürün özellikleri

Mavi / pembe renk seçenekleri

Ön ve arka çamurluk

Alüminyum jant

Astarlı boya

V-fren sistemi

Tam kapalı zincir koruması

Denge tekerlekli

Fiyat: 3,250 TL

LUXIN VALİZ

Büyük boy valiz: 799 TL

Orta boy valiz: 699 TL

Kabin boy valiz: 599 TL

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ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 2

XL KAMP SANDALYESİ

Ürün özellikleri

Ürünün açık ölçüsü: 95 x 50 x 101 cm

Fileli bardak koyma haznesi

Askılı taşıma kılıfı

600 denye dolgulu kumaş

Fiyat: 699 TL

KAMP TABURESİ

Ürün özellikleri

21 x 16 x 32 cm

600 denye kumaş

Fiyat: 99,95 TL

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ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 3

FAIRY BULAŞIK DETERJANINDA VE CİF'TE YÜZDE 24 İNDİRİM

FAIRY BULAŞIK DETERJANI 750 ML

Fiyat: 75 TL

CİF TÜM YÜZEYLER JEL 750 ML

Fiyat: 64,90 TL

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ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 4

ŞOK'TA NE ALIRSAN 50 TL FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN!

ŞOK'ta şişeden kaseye, saklama kabından ekmek sepeti ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün sadece 50 TL

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