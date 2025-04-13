ŞOK'a 16 Nisan Çarşamba günü çocuk bisikleti ve valiz geliyor! (ŞOK 16-22 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)
ŞOK'ta indirimler sürüyor. ŞOK'a 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çocuk bisikleti, valiz ve ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, ŞOK'ta 16 Nisan Çarşamba tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 16 Nisan Çarşamba tarihinde ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyatlar…
KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ
Ürün özellikleri
Mavi / pembe renk seçenekleri
Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa
Ön ve arka çamurluk
Avrupa menşei lastik
Kalite plastik malzeme
Astarlı boya
Sepetli
Ayarlanabilir dolgulu sel
Tam kapalı zincir koruma
Denge tekerlekli
Fiyat: 3,250 TL
KIDZY 20 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ
Ürün özellikleri
Mavi / pembe renk seçenekleri
Ön ve arka çamurluk
Alüminyum jant
Astarlı boya
V-fren sistemi
Tam kapalı zincir koruması
Denge tekerlekli
Fiyat: 3,250 TL
LUXIN VALİZ
Büyük boy valiz: 799 TL
Orta boy valiz: 699 TL
Kabin boy valiz: 599 TL
XL KAMP SANDALYESİ
Ürün özellikleri
Ürünün açık ölçüsü: 95 x 50 x 101 cm
Fileli bardak koyma haznesi
Askılı taşıma kılıfı
600 denye dolgulu kumaş
Fiyat: 699 TL
KAMP TABURESİ
Ürün özellikleri
21 x 16 x 32 cm
600 denye kumaş
Fiyat: 99,95 TL
FAIRY BULAŞIK DETERJANINDA VE CİF'TE YÜZDE 24 İNDİRİM
FAIRY BULAŞIK DETERJANI 750 ML
Fiyat: 75 TL
CİF TÜM YÜZEYLER JEL 750 ML
Fiyat: 64,90 TL