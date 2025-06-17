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  4. ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 18-24 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 18-24 Haziran 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

RAMPAGE RP-PS5 IŞIKLI ŞARJ İSTASYONU

Fiyat: 599 TL

RAMPAGE RM-K57 MİKROFONLU OYUNCU KULAKLIK

Fiyat: 729 TL

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ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

FORTUNE AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA 12 V/ MÜZİK ÇALAR

Fiyat: 9,990 TL

BARBIE DENİZ KIZI 30 CM

Fiyat: 249 TL

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ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

MİS YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 199 TL

LIPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 199 TL

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ŞOK’a 18 Haziran'da Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

ANAVARZA AKILLI KAPAK SÜZME ÇİÇEK BALI 325 GRAM

Raf fiyatı: 189 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 119 TL

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40’LI

Raf fiyatı: 371 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 175 TL

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