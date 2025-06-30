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  4. ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 2-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2-8 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2-8 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SİNBO VANTİLATÖR

Ürün bilgileri

60 Watt

Ayaklı, duvar ve yer tipi kullanım

3 kademeli hız ayarı

Fiyat: 1,499 TL

 ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

2000 W+2 hız, 2 ısı ayarı

Soğuk hava üfleme

Doğal dalgaları canlandıran difüzör

Fiyat: 899 TL

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ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SLEEPY BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 289 TL

 HOBBY DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 49 TL

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ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,390 TL

 KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

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ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PİYALE AŞURE 225 GRAM

Fiyat: 44,90 TL

HAŞLANMIŞ KURU FASULYE / NOHUT 800 GRAM

Adet Fiyatı: 27,90 TL

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