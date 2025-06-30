ŞOK’a 2 Temmuz Çarşamba günü Vantilatör geliyor! (ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 2-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2-8 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2-8 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
SİNBO VANTİLATÖR
Ürün bilgileri
60 Watt
Ayaklı, duvar ve yer tipi kullanım
3 kademeli hız ayarı
Fiyat: 1,499 TL
ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
2000 W+2 hız, 2 ısı ayarı
Soğuk hava üfleme
Doğal dalgaları canlandıran difüzör
Fiyat: 899 TL
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