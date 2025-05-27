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  4. ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında akülü uzaktan kumandalı araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PİLSAN CHAMPION AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Ürün bilgileri

Müzikli

Maksimum kapasite: 50 kg

12 V şarj cihazı

Akıllı direksiyon sistemi

Akıllı anahtar sistemi (Işıklı)

Araç hareket halindeyken yanabilen farlar

Açılabilir ön kaput, sökülebilir arka rüzgarlık, ön siperlik ve yan aynalar

Sökülebilir akü

Emniyet kemeri

İleri/geri vites

Elektronik korna

Uzaktan kumanda üzerinden 3 kademeli hız seçeneği ve frenleme yapma

Fiyat: 7,990 TL

 3 KİŞİLİK ÇADIR

Ürün bilgileri

200x200x135 cm

Sineklik perdesi

UV korumalı

Su itici kumaş

Fiberglass çadır çıtası

Fiyat: 749 TL

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ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

JAKARLI PLAJ HAVLUSU (70X150 CM)

Fiyat: 139 TL

 PAMUKLU PEŞTEMAL (70X140 CM)

Fiyat: 159 TL

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ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LÜKS MANGAL 60’LIK

Fiyat: 399 TL

 PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 299 TL

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ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MUSLUKLU PİKNİK TERMOSU

Ürün bilgileri

31x36 cm

Taşıma kulplu

Ortalama 6-12 saat soğuk tutma

Fiyat: 379 TL

 ASKILI TERMAL PİKNİK ÇANTASI 4 L

Fiyat: 100 TL

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