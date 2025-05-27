ŞOK’a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında akülü uzaktan kumandalı araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
PİLSAN CHAMPION AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA
Ürün bilgileri
Müzikli
Maksimum kapasite: 50 kg
12 V şarj cihazı
Akıllı direksiyon sistemi
Akıllı anahtar sistemi (Işıklı)
Araç hareket halindeyken yanabilen farlar
Açılabilir ön kaput, sökülebilir arka rüzgarlık, ön siperlik ve yan aynalar
Sökülebilir akü
Emniyet kemeri
İleri/geri vites
Elektronik korna
Uzaktan kumanda üzerinden 3 kademeli hız seçeneği ve frenleme yapma
Fiyat: 7,990 TL
3 KİŞİLİK ÇADIR
Ürün bilgileri
200x200x135 cm
Sineklik perdesi
UV korumalı
Su itici kumaş
Fiberglass çadır çıtası
Fiyat: 749 TL