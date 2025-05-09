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ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok oyuncak ile 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 10-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 10-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK’TA OYUNCAKLARDA İNDİRİM FIRSATI!

DOLLYLAND LUVLIE İLE SANATÇI BEBEK 30 CM

Fiyat: 299 TL

 SÜRTMELİ ÇILGIN MOTORLU HAYVANLAR

Fiyat: 100 TL

 AHŞAP YAPBOZ 10-13 PARÇA

Fiyat: 119 TL

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ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLERDE DEV İNDİRİM FIRSATI!

SUPERFRESH SUPERTON 3X75 GRAM

Raf fiyatı: 149 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 90 TL

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ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SÜPER MAYLO DEV RULO 3 KATLI

 

Raf fiyatı: 69,90 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 35 TL

 

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ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

FAIRY LOSYON SIVI BULAŞIK DETERJANI 1500 
 

Raf fiyatı: 184 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 89 TL

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