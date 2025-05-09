ŞOK’ta kasa arkası ürünlerde 150 TL’ye varan indirimler (ŞOK 10-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok oyuncak ile 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 10-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 10-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ŞOK’TA OYUNCAKLARDA İNDİRİM FIRSATI!
DOLLYLAND LUVLIE İLE SANATÇI BEBEK 30 CM
Fiyat: 299 TL
SÜRTMELİ ÇILGIN MOTORLU HAYVANLAR
Fiyat: 100 TL
AHŞAP YAPBOZ 10-13 PARÇA
Fiyat: 119 TL
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25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLERDE DEV İNDİRİM FIRSATI!
SUPERFRESH SUPERTON 3X75 GRAM
Raf fiyatı: 149 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 90 TL
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SÜPER MAYLO DEV RULO 3 KATLI
Raf fiyatı: 69,90 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 35 TL
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