  4. Son 15 yılda zenginleşen ülkeler; Türkiye’nin de olduğu listede eksiye düşenler var.

Son 15 yılda zenginleşen ülkeler; Türkiye’nin de olduğu listede eksiye düşenler var.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu zenginleşen ülkeler listesi yayımlandı. Bazı ülkelerin ise eksiye düşmesi şaşırttı.

2010-2023 yılları arasında küresel ölçekte servet dağılımında dikkat çekici değişimler yaşandı. Bu dönemde bazı bölgelerde ekonomik büyüme hızlanırken, bazı bölgelerde ise dalgalanmalar görüldü.

Küresel servetin toplam hacmi artış gösterirken, bireylerin ortalama varlıklarında da kayda değer yükselişler gözlendi.

Bazı ülkelerin eski gelişim gösterdiği süreçte Türkiye’de kendine listede yer buldu.

SON 15 ZENGİNLEŞEN ÜLKELER

stats_feed’in derlediği verilere göre ekonomisi gelişen ve zenginleşen ülkeler şöyle:

