Son Kare dizisine Arif Pişkin konuk oluyor! Arif Pişkin kimdir?

1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1990'da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü kazandı ve Eskişehir'e gitti. Okul sırasında Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynadı. 1994'te konservatuvarı bitirdikten sonra Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından oldu, oyunlarında rol aldı.