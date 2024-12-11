Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu. Burak Yörük dizide Ferhat karakterine hayat verecek. Peki, Burak Yörük kimdir? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Yörük kimdir?
26 Mayıs 1995, İstanbul’da doğan Burak Erman Yörük, Türk oyuncudur.
Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer almıştır.
Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2002 Sır Kapısı/Sırlar Dünyası
2004 Biz Boşanıyoruz
2005 Perde
2005 Şeytan
2007 Dede Korkut Hikayeleri - Salur Kazan
2013 20 Dakika
2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim
2015 Hayat Yolunda
2017 Dayan Yüreğim
2018 Yaparsın Aşkım
2018 4N1K İlk Aşk
2019 Arda ile Omuz Omuza
2020-2021 Baraj
2021-2022 Aşk Mantık İntikam
2022 Arda ile Omuz Omuza
2022 Seversin
2024 Taş Kağıt Makas
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