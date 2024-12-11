  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu. Burak Yörük dizide Ferhat karakterine hayat verecek. Peki, Burak Yörük kimdir? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir? - Sayfa 1

Burak Yörük kimdir?

26 Mayıs 1995, İstanbul’da doğan Burak Erman Yörük, Türk oyuncudur.

Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer almıştır.

1 | 5
Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir? - Sayfa 2

Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2002      Sır Kapısı/Sırlar Dünyası

2004      Biz Boşanıyoruz

2005      Perde

2005      Şeytan

2007      Dede Korkut Hikayeleri - Salur Kazan

2013      20 Dakika

2013-2014           Ben Onu Çok Sevdim

2015      Hayat Yolunda

2 | 5
Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir? - Sayfa 3

2017      Dayan Yüreğim

2018      Yaparsın Aşkım

2018      4N1K İlk Aşk

2019      Arda ile Omuz Omuza

2020-2021           Baraj

2021-2022           Aşk Mantık İntikam

2022      Arda ile Omuz Omuza

2022      Seversin

2024      Taş Kağıt Makas

Yakında                Sustalı Ceylan

3 | 5
Sustalı Ceylan dizisine Burak Yörük dahil oldu! Burak Yörük kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2019      4N1K Yeni Başlangıçlar

2024      Esas Oğlan

4 | 5