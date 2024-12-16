Sustalı Ceylan dizisine Sümeyye Aydoğan dahil oldu! Sümeyye Aydoğan kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Sümeyye Aydoğan dahil oldu. Sümeyye Aydoğan dizide Ceylan Bilge karakterine hayat verecek. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sümeyye Aydoğan kimdir?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Sümeyye Aydoğan, Türk oyuncudur. Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise, ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı.
Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 14. bölümü ile final yaptı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. 2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı.
Sümeyye Aydoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2020 Aile Hükümeti
2024 Hatıran Yeter