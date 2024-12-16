Sustalı Ceylan dizisine Sümeyye Aydoğan dahil oldu! Sümeyye Aydoğan kimdir?

Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 14. bölümü ile final yaptı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. 2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı.