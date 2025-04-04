Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır?
Sustalı Ceylan dizisinin kadrosuna Seda Türkmen dahil oldu. Türk sinema ve dizi film oyuncusu olan Seda Türkmen dizide Dilara karakterini canlandıracak. Peki, Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Seda Türkmen kimdir?
9 Ocak 1987 tarihinde İzmir’de doğan Seda Türkmen, Türk oyuncudur.
2017'de İstila! oyunundaki rolüyle Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü, 2020'de Mavzer filmindeki rolüyle Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.
Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2009-2010 Papatyam
2012 Annem Uyurken
2013-2014 Fatih Harbiye
2015 Mutlu Ol Yeter
2016 Hayatımın Aşkı
2017-2018 Kanatsız Kuşlar
2019 Benim Tatlı Yalanım
2020-2021 Tövbeler Olsun
2022 Mahkum
2023 Yargı
2023-2024 Sandık Kokusu
2025- Sustalı Ceylan
İnternet dizi ve filmleri
2017 Sahipli
2021 50m2
2021 10 Bin Adım
2022 Aşk Kumardır
2022 Aşkın Kıyameti
2023 Bursa Bülbülü
2024 Kül