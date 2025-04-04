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  4. Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır?

Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır?

Sustalı Ceylan dizisinin kadrosuna Seda Türkmen dahil oldu. Türk sinema ve dizi film oyuncusu olan Seda Türkmen dizide Dilara karakterini canlandıracak. Peki, Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 1

Seda Türkmen kimdir?

9 Ocak 1987 tarihinde İzmir’de doğan Seda Türkmen, Türk oyuncudur.

2017'de İstila! oyunundaki rolüyle Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü, 2020'de Mavzer filmindeki rolüyle Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

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Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 2

Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2009-2010  Papatyam

2012 Annem Uyurken

2013-2014  Fatih Harbiye

2015 Mutlu Ol Yeter

2016 Hayatımın Aşkı

2017-2018  Kanatsız Kuşlar

2019 Benim Tatlı Yalanım

2020-2021  Tövbeler Olsun

2022 Mahkum

2023 Yargı

2023-2024  Sandık Kokusu

2025-          Sustalı Ceylan

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Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 3

İnternet dizi ve filmleri

2017 Sahipli

2021 50m2

2021 10 Bin Adım

2022 Aşk Kumardır

2022 Aşkın Kıyameti

2023 Bursa Bülbülü

2024 Kül

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Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 4

Sinema

2015 Yeni Hayat  Özlem

2017 Poyraz Karayel: Küresel

2018 Kelebekler

2019 Aslı Gibidir

2019 Fırıncının Karısı

2019 Küçük Şeyler

2020 Mavzer

2022 Mutlu Aile Tablosu

2023 Tebessüm

2024 Erdal İle Ece

Yakında      Sarı Zarflar 

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