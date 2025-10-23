Tam 123 yıldır hizmet veriyordu ; Perakende zinciri iflasa sürükleniyor.
Bir döneme damga vuran 123 yıllık efsane perakende zinciri ödeyemediği faturalar nedeniyle iflas başvurusu yaptı.
Geçmişi 1902'ye dayanan bir başka efsane perakende markası finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Creditsafe'in marka başkanı ve sözcüsü Ragini Bhalla, iflas riski yaşayan Saks Fifth Avenue'nun 11. Bölüm iflas başvurusuna itebilecek zorluklara ilişkin bazı veriler paylaştı.
SAKS FİFTH AVENUE'NUN İFLASIN EŞİĞİNDE
Bhalla’nın şirketin mali durumunu analiz etmek için kamuya açık bilgilerden yararlandığı konuya ilişkin Saks yetkililerinden bir açıklama yapılmadığı belirtildi.
İflas ile karşı karşıya kalan Saks, devam eden bir işletme uyarısı yayınlamamış veya olası bir 11. Bölüm iflas başvurusu hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştır.
Konuya ilişkin Saks yetkilileri thestreet’e şu e-maili gönderdi:
"Saks Inc.'in son on iki aylık Dönem Sonu Ödemeleri (DBT) verileri, nakit akışı sıkıntısının devam ettiğine işaret eden, sürekli ve rahatsız edici bir gecikmeli ödeme örüntüsü ortaya koyuyor. DBT, bir şirketin faturalarını kaç gün geç ödediğini ölçüyor.