Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç
Hayatını bir kral gibi yaşamayı seven 4 burç var. Onların karşısına rakipleri olarak çıkmayın
Astrolojide insanların kişilik ve karakteristik özelliklerine ilişkin tüm detayları ortaya döken burçlar tarihe de yön veriyor. Tarihte de öyle burçlar var ki krallar imparatorlar hep o burçlardan çıkmış.
aksam.com.tr sitesinde yer alan o burçlar şöyle:
KOÇ
Liderlikte zirve olan Koç burcu tam bir kral sıfatına sahiptir. Zodyak haritasında ilk sırada yer alan ve yönetimsel gücü olan Koç burçları her alanda oldukça baskındırlar. İlişkilerde bulundukları ortamda yani kısaca her anlamda liderliği seven Koç burçları tam psikopat olabiliyorlar.
BOĞA
Boğa burcu yönetim katında olmayı sevdiğinden aşırı hırslı hatta bu uğurda kelle bile alır. Boğa burçlarının liderlik vasıfları biraz keskin kurallar içerir. Bu yüzden onlarla çalışmak çok zordur. Boğa burcu her zaman savaşta olan bir kraldır.