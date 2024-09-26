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  4. Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç

Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç

Hayatını bir kral gibi yaşamayı seven 4 burç var. Onların karşısına rakipleri olarak çıkmayın

Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç - Sayfa 1

Astrolojide insanların kişilik ve karakteristik özelliklerine ilişkin tüm detayları ortaya döken burçlar tarihe de yön veriyor. Tarihte de öyle burçlar var ki krallar imparatorlar hep o burçlardan çıkmış.

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Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç - Sayfa 2

aksam.com.tr sitesinde yer alan o burçlar şöyle:

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Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç - Sayfa 3

KOÇ

Liderlikte zirve olan Koç burcu tam bir kral sıfatına sahiptir. Zodyak haritasında ilk sırada yer alan ve yönetimsel gücü olan Koç burçları her alanda oldukça baskındırlar. İlişkilerde bulundukları ortamda yani kısaca her anlamda liderliği seven Koç burçları tam psikopat olabiliyorlar.

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Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç - Sayfa 4

BOĞA

Boğa burcu yönetim katında olmayı sevdiğinden aşırı hırslı hatta bu uğurda kelle bile alır. Boğa burçlarının liderlik vasıfları biraz keskin kurallar içerir. Bu yüzden onlarla çalışmak çok zordur. Boğa burcu her zaman savaşta olan bir kraldır.

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