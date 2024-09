Tarih kralları hep o burçlardan çıkardı ; İşte yaşarken de kral gibi olan 4 burç

KOÇ

Liderlikte zirve olan Koç burcu tam bir kral sıfatına sahiptir. Zodyak haritasında ilk sırada yer alan ve yönetimsel gücü olan Koç burçları her alanda oldukça baskındırlar. İlişkilerde bulundukları ortamda yani kısaca her anlamda liderliği seven Koç burçları tam psikopat olabiliyorlar.