  4. Tarihte bugün: 25 Kasım

25 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

25 Kasım'da yaşanan olaylar

MÖ 571 - Roma kralı Servius Tullius'un Etrüsklere karşı kazandığı zafer üzerine üç triumphus'undan ilki kutlanır.

1120 - Beyaz Gemisi Manş Denizinde batar ve I. Henry'nin varisi William Adelin'de içinde bulunduğu birçok soylunun boğulmasına sebep olur.

1177 - IV. Baudouin ve Renaud de Châtillon, Selahaddin Eyyubi'yi Montgisard Muharebesinde mağlup eder.

1487 - Yorklu Elizabeth İngiltere Kraliçesi olarak taç giyer.

1870 - İstanbul'da ilk mizah dergisi "Diyojen"in birinci sayısı yayınlandı.

1922 - Edirne'nin kurtuluşu.

1924 - Kazım Özalp Paşa, TBMM Başkanlığı’na seçildi.

1925 - Şapka Devrimi: Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi.

