Tarihte bugün: 26 Kasım
26 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Kasım'da yaşanan olaylar
1548 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.
1812 - I. Napolyon komutasındaki Fransız Ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı.
1842 - Notre Dame Üniversitesi (Indiana, ABD) kuruldu.
1865 - Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında ilk kez basıldı.
1922 - Gelibolu'nun kurtuluşu.
1922 - Howard Carter ve George Herbert de Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldu.
1926 - Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete geçti.
1934 - Lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.