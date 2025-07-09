Tarihte bugün: 9 Temmuz
9 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Temmuz'da yaşanan olaylar
455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.
1816 - Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.
1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.
1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.
1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede 58.6 saniye ile dünya rekoru kırdı.
1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekâtı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.
1944 - II. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.
1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, (Malta Şahini vb.), anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkûm oldu.
1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
1961 - 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 “evet” oyuyla kabul edildi.
1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü. Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi hayatını kaybetti.