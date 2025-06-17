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  4. Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU)

Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 17-23 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 17-23 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 17-23 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 1

ANADOLU NOHUT 1000 GRAM

Fiyat: 48,90 TL

ANADOLU KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRAM

Fiyat: 42 TL

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Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 2

TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 GRAM

Fiyat: 99,90 TL

TARSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 400 GRAM

Fiyat: 119 TL

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Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 3

TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 199,90 TL

LUPPO SANDVİÇ KEK ÇEŞİTLERİ KAKAOLU,SADE 184 GRAM

Fiyat: 44,90 TL

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Tarım Kredi 17-23 Haziran Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 17-23 HAZİRAN KATALOĞU) - Sayfa 4

SUPERFRESH TON BALIĞI 3X140 GRAM

Fiyat: 148 TL

OMO TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ BEYAZLAR/RENKLİLER 4,5 KG

Fiyat: 279 TL

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