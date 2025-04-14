  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)

Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi marketinde çayda dev indirim fırsatı sizleri bekliyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 15-21 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 15-21 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 1

TARIM KREDİ'DE KAT KAT İNDİRİM FIRSATI

SOLO TUVALET KAĞIDI 40'LI

Fiyat: 229,90 TL

TARIM KREDİ TATLI BİBER SALÇASI

Fiyat: 57,50 TL

1 | 5
Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 2

TOZ ŞEKERDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

DESTAN TOZ ŞEKER 5 KG (YÜZDE 100 ŞEKER PANCARI)

Fiyat: 174,50 TL

2 | 5
Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 3

UNDA 20 NİSAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİM FIRSATI

KATMER UN 4 KG

Fiyat: 79,90 TL

3 | 5
Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 4

ÇAMAŞIR DETERJANINDA 30 NİSAN TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİM FIRSATI

OMO ACTIVE BEYAZLAR & RENKLİLER 7,5 KG 50 YIKAMA

Fiyat: 275 TL

4 | 5