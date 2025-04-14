Tarım Kredi'de 3 kiloluk çayda büyük indirim fırsatı! (TARIM KREDİ 15-21 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi marketinde çayda dev indirim fırsatı sizleri bekliyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 15-21 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 15-21 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 15-21 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
TARIM KREDİ'DE KAT KAT İNDİRİM FIRSATI
SOLO TUVALET KAĞIDI 40'LI
Fiyat: 229,90 TL
TARIM KREDİ TATLI BİBER SALÇASI
Fiyat: 57,50 TL
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TOZ ŞEKERDE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI
DESTAN TOZ ŞEKER 5 KG (YÜZDE 100 ŞEKER PANCARI)
Fiyat: 174,50 TL
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