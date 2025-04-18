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  4. Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde bugün ayçiçeği yağı, çay ve daha birçok üründe indirimler başlıyor veTürkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-20 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-20 Nisan aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE "FIRSAT DOLU HAFTA SONU" İNDİRİMLERİ

YAYLA PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 69,90 TL

 

TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 850 GR

Fiyat: 134,90 TL

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Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

FAMILIA HAVLU NATURAL 16'LI

Fiyat: 164,90 TL

 

BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 360 ML

Fiyat: 86,90 TL

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Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 LT

Fiyat: 139 TL

 

TARSÜT TOST PEYNİRİ 1000 GR

Fiyat: 219 TL

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Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

TARIM KREDİ TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1000 GR

Fiyat: 144,90 TL

 

TORKU KREMALI BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 4 X 16 GR

Fiyat: 23,90 TL

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