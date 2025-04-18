Tarım Kredi’de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri!(TÜRKİYE TARIM KREDİ 18-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde bugün ayçiçeği yağı, çay ve daha birçok üründe indirimler başlıyor veTürkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-20 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18-20 Nisan aktüel ürünler kataloğu…
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE "FIRSAT DOLU HAFTA SONU" İNDİRİMLERİ
YAYLA PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 69,90 TL
TARIM KREDİ SÜZME PEYNİR 850 GR
Fiyat: 134,90 TL
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