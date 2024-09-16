Taş Kağıt Makas dizisine Hande Doğandemir dahil oldu! Hande Doğandemir kimdir?
Taş Kağıt Makas dizisine Hande Doğandemir dahil oldu. Hande Doğandemir dizide Avukat Güneş karakterini canlandıracak. Peki, Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Hande Doğandemir kimdir?
22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da doğan Hande Doğandemir, Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Üniversite son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.
Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur. İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir, çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak program içeriği hazırladı.
Kamera arkasında gelen tekliflerin ardından başrollerini oynadığı Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Atasay reklamında oynamış ve Avon Dergisi'nin 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.
2011-2012 yılları arasında, TRT 1'de yayımlanan Sen de Gitme dizisinde iki sezon Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2. sezonu ile birlikte eş zamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" programını sunmaya başladı.
Nejat İşler ile Browni intense reklamında vamp kadını canlandırdıktan sonra dikkat çekmiş, ardından Onur Ünlü'nün yönettiği Şubat dizisinde Elem karakteriyle birlikte eş zamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük Leyla ile Mecnun dizisinde Şans karakterine hayat vermiştir.
2012 yılında Star TV'de yayımlanan İbreti Ailem adlı yaz dizisinde "İpek" karakteriyle absürt-komedi oynadı. Konuk oyuncu olarak tek bölümlük Vanlı depremzedeyi oynadığı Böyle Bitmesin dizisi hariç bir süre sadece sunuculuk yaptı.
Sunuculuğun ardından Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır. Lipton şans öpücüğü reklamlarında Güneşi Beklerken dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Kerem Bursin ile marka yüzü oldu.
Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. 2015 yılında Kerem Deren'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Racon: Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.
2020 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, 2021 yılında Exxen’de yayımlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer aldı. Son olarak ise, 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Hayat Bugün adlı dizide Derin Naltabanoğlu karakterini canlandırdı.