Taş Kağıt Makas dizisine Hande Doğandemir dahil oldu! Hande Doğandemir kimdir?

Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur. İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapan Hande Doğandemir, çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak program içeriği hazırladı.

Kamera arkasında gelen tekliflerin ardından başrollerini oynadığı Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Atasay reklamında oynamış ve Avon Dergisi'nin 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.