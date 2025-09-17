Taşıma kapasitesi en yüksek ticari otomobiller; 3 model Hem az yakıyor hem de çok taşıyor.
Türkiye’de tekstil, marketçilik, taşımacılık işleri gibi sektörlerde olan kişilerin tercih ettiği bu otomobiller taşıma kapasitesiyle parmak ısırtıyor.
Türkiye’de hafif ticari araç pazarı, hem esnaf hem de küçük işletmeler için büyük önem taşıyor. Şehir içi ulaşımda pratik çözümler sunan bu araçlar, farklı segmentlerde geniş taşıma kapasitesi seçenekleriyle öne çıkıyor.
600 kilogramdan başlayarak 1 tona kadar ulaşan yük taşıma imkanı sunan modeller, ticari faaliyetlerin vazgeçilmez parçası haline geliyor.
Panelvan, kamyonet ve pikap sınıfındaki araçlar; hem yakıt verimliliği hem de geniş iç hacimleri sayesinde tercih ediliyor. Son yıllarda artan talep, hafif ticari segmentini otomotiv sektöründe güçlü bir konuma taşımış durumda.