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  4. Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı?

Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı?

Teşkilat dizisine Merve Çağıran dahil oldu. Merve Çağıran dizide Makinist’in kardeşini canlandıracak. Peki, Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 1

Merve Çağıran kimdir?

13 Temmuz 1992 yılında Balıkesir’de doğan Merve Çağıran, Türk oyuncudur. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı.

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Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 2

Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Janset karakteri ile asıl çıkışını yaptı.

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Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 3

Merve Çağıran hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Televizyon

2010   Tek Türkiye

2010-2012     Elde Var Hayat

2011     Kavak Yelleri

2012    Farklı Desenler

2013    Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar

2013-2014      Şefkat Tepe

2013-2014      Ötesiz İnsanlar

2014   Hıyanet Sarmalı

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Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 4

2014   Kaçak Gelinler

2014-2015      Küçük Gelin

2015    Tatlı Küçük Yalancılar

2016-2017      Aşk Laftan Anlamaz

2017-2018     Kalp Atışı

2018-2019     Çarpışma

2019-2020    Çocuk

2021-2022     Kalp Yarası

2024  Kopuk

2025   Teşkilat

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