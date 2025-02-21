Teşkilat dizisi Makinist’in kardeşi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi projelerde rol aldı?
Teşkilat dizisine Merve Çağıran dahil oldu. Merve Çağıran dizide Makinist’in kardeşini canlandıracak. Peki, Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Merve Çağıran kimdir?
13 Temmuz 1992 yılında Balıkesir’de doğan Merve Çağıran, Türk oyuncudur. Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı.
Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Janset karakteri ile asıl çıkışını yaptı.
Merve Çağıran hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2010 Tek Türkiye
2010-2012 Elde Var Hayat
2011 Kavak Yelleri
2012 Farklı Desenler
2013 Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar
2013-2014 Şefkat Tepe
2013-2014 Ötesiz İnsanlar
2014 Hıyanet Sarmalı