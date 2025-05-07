Teşkilat dizisine Hâzım Körmükçü dahil oldu! Hâzım Körmükçü kimdir?
Teşkilat dizisine Hâzım Körmükçü dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hâzım Körmükçü dizide Albay Nazım karakterini canlandıracak. Peki, Hâzım Körmükçü kimdir? Hâzım Körmükçü hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Hâzım Körmükçü kimdir?
30 Ocak 1965 tarihinde İstanbul’da doğan Hâzım Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hâzım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.
Hâzım Körmükçü hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Sinema filmleri
Ben ve Babam - Vatan (2024)
Âkif (2021)
Şeflerin Şefi (2021)
Kod Adı K.O.Z. (2015)
Eyyvah Eyvah 3 (2014)
Taş Mektep (2013)
Sıcak (2008)
Sıfır Dediğimde (2007)