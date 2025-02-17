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  4. Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?

Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?

Teşkilat dizisine Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu. Türk oyuncu ve balet olan Murat Tayfun Savlıoğlu dizide Tekin karakterini canlandıracak. Peki, Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? Murat Tayfun Savlıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? - Sayfa 1

Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?

 7 Aralık 1959 yılında Ankara’da doğan Murat Tayfun Savlıoğlu, Türk oyuncu ve balettir.

1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak göreve başladı. 1982 yılında İstanbul'da Büyük Kabare adlı müzikalde yer alan Sav, aynı yıl Elveda Dostum adlı filmdeki "Doktor" rolüyle sinemayla tanıştı. "Dili", "Gençlerden Gençliğe" belgeselleriyle koreografiye başladı.

1986 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçılığının yanı sıra; Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu oyunları ve reklam filmlerinin koreografilerini yaptı. 1991 yılında Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın TV çekiminde ve Ateş Üstünde Yürümek adlı filmde dans etti.

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? - Sayfa 2

1993 yılında kendi isteğiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak tayin oldu. 1996-1998 yılları arasında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde bale başöğretmeni olarak görevini sürdürürken Adana Devlet Tiyatrosu'nda koreografi yapmaya devam etti. 1999 yılında yine kendi isteğiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak geri döndü.

2000 yılından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun 2003-2004 yıllarındaki konser koreografilerini yaptı.

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? - Sayfa 3

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı, balet olarak yıllarca görev aldıktan sonra 2007 yılında emekli oldu. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmasıyla gündeme geldi.

Evli olan Tayfun Sav'ın, Deniz adında bir oğlu ve Öykü adında bir kızı vardır.

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Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? - Sayfa 4

Murat Tayfun Savlıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Sinema

1982    Elveda Dostum      

1993    Sarı Tebessüm

1999    Sevgilim İstanbul              

2000  Şarkıcı

2007  Zincirbozan

2008  Doksandokuz - Kimse Yoksa O Var

2008  Usta  

2008  Dinle Neyden         

2009  Umut Fedai 

2009  Vavien

2010   Rina

2010   Sultanın Sırrı 

2010   New York'ta Beş Minare  

2010   Eşrefpaşalılar          

2012    Çete Ayşe

2013    Atatürk'ün Fedaisi

2013    Kızım İçin

2014   Dolunay

2014   Kod Adı: K.O.Z.

2015    Senden Bana Kalan

2015    Qaytar Pulumu

2015    Vicdan Ağacı

2015    Masal Başkan

2016    İstanbul Kırmızısı  

2016    İmkansız Olasılık

2016    Bambaşka

2017    Düzensiz Düzenbazlar

2017    Bordo Bereliler: Suriye     

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