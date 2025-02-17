Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?
Teşkilat dizisine Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu. Türk oyuncu ve balet olan Murat Tayfun Savlıoğlu dizide Tekin karakterini canlandıracak. Peki, Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir? Murat Tayfun Savlıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?
7 Aralık 1959 yılında Ankara’da doğan Murat Tayfun Savlıoğlu, Türk oyuncu ve balettir.
1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak göreve başladı. 1982 yılında İstanbul'da Büyük Kabare adlı müzikalde yer alan Sav, aynı yıl Elveda Dostum adlı filmdeki "Doktor" rolüyle sinemayla tanıştı. "Dili", "Gençlerden Gençliğe" belgeselleriyle koreografiye başladı.
1986 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçılığının yanı sıra; Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu oyunları ve reklam filmlerinin koreografilerini yaptı. 1991 yılında Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın TV çekiminde ve Ateş Üstünde Yürümek adlı filmde dans etti.
1993 yılında kendi isteğiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak tayin oldu. 1996-1998 yılları arasında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde bale başöğretmeni olarak görevini sürdürürken Adana Devlet Tiyatrosu'nda koreografi yapmaya devam etti. 1999 yılında yine kendi isteğiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak geri döndü.
2000 yılından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun 2003-2004 yıllarındaki konser koreografilerini yaptı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı, balet olarak yıllarca görev aldıktan sonra 2007 yılında emekli oldu. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmasıyla gündeme geldi.
Evli olan Tayfun Sav'ın, Deniz adında bir oğlu ve Öykü adında bir kızı vardır.
Murat Tayfun Savlıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Sinema
1982 Elveda Dostum
1993 Sarı Tebessüm
1999 Sevgilim İstanbul
2000 Şarkıcı
2007 Zincirbozan
2008 Doksandokuz - Kimse Yoksa O Var
2008 Usta
2008 Dinle Neyden
2009 Umut Fedai
2009 Vavien
2010 Rina
2010 Sultanın Sırrı
2010 New York'ta Beş Minare
2010 Eşrefpaşalılar
2012 Çete Ayşe
2013 Atatürk'ün Fedaisi
2013 Kızım İçin
2014 Dolunay
2014 Kod Adı: K.O.Z.
2015 Senden Bana Kalan
2015 Qaytar Pulumu
2015 Vicdan Ağacı
2015 Masal Başkan
2016 İstanbul Kırmızısı
2016 İmkansız Olasılık
2016 Bambaşka
2017 Düzensiz Düzenbazlar
2017 Bordo Bereliler: Suriye