Teşkilat dizisinin kadrosuna Murat Tayfun Savlıoğlu dahil oldu! Murat Tayfun Savlıoğlu kimdir?

1993 yılında kendi isteğiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak tayin oldu. 1996-1998 yılları arasında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde bale başöğretmeni olarak görevini sürdürürken Adana Devlet Tiyatrosu'nda koreografi yapmaya devam etti. 1999 yılında yine kendi isteğiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne solist sanatçı olarak geri döndü.

2000 yılından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun 2003-2004 yıllarındaki konser koreografilerini yaptı.