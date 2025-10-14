Toyota’nın ürettiği motor yatak sarıyor. Türkiye’de satılan 2 modelde kullanılıyor.
Dünyanın sorunsuzluk abidesi Japon otomobil devi Toyota’nın Türkiye’de satılan 2 modelinin motoru yatak sarıyor.
Mücahit Dere ekonomim.com
Yüz milyonlarca insanın etkilendiği ekonomik kriz nedeniyle insanlar tasarruf ekonomisine yöneldi. Ülkemizde de kimi vatandaşlar araçlarını satarak toplu taşımalara yönelirken bazıları da sorunsuz otomobilleri tercih etmeye başladı.
Vatandaşlar konforlu ve sürüş zevki olan otomobillerden daha az yakıt gideri olan modeller ile daha az masraf çıkaran otomobilleri tercih etmeye başladı.
TOYOTA’NIN YATAK SARAN MOTORUNU 2 MODEL KULLANIYOR
Bu noktada Toyota tercih edilen otomobillerin başında gelse de Japon devinin bazı motorları adeta saç baş yolduruyor.