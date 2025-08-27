  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok

Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok

Trafikte küçük gibi görünen alışkanlıklar artık sürücülere büyük maddi yük getiriyor. Basit hataların cezası 690 liradan başlayıp 1.506 liraya kadar çıkıyor.

Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok - Sayfa 1

Trafikte sıkça rastlanan korna ile selamlaşma, camdan el sallama, yüksek sesle müzik dinleme veya kırmızı ışıkta geri gelip yeniden durma gibi alışkanlıklar sürücülere pahalıya patlıyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan cezalar, bu tür davranışlarda 690 TL’den başlayarak araç camlarına ruhsata işlenmemiş film çekilmesi ya da plakanın okunaksız olması halinde 1.506 TL’ye kadar yükseliyor. Yetkililer, sürücülerin hem güvenlik hem de ceza riski nedeniyle bu hatalardan kaçınması gerektiğini vurguluyor. İşte en ilginç 7 tafik cezası:

1 | 8
Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok - Sayfa 2

1. Korna ile selamlaşmak / gereksiz korna: 690 TL

2 | 8
Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok - Sayfa 3

2. Camdan kol sallamak: 690 TL

3 | 8
Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok - Sayfa 4

3. Yıkanmamış ve okunmayan plaka: 1.506 TL

4 | 8