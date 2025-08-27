Trafikteki en ilginç 7 ceza! Çoğu araç sahibinin haberi bile yok

Trafikte sıkça rastlanan korna ile selamlaşma, camdan el sallama, yüksek sesle müzik dinleme veya kırmızı ışıkta geri gelip yeniden durma gibi alışkanlıklar sürücülere pahalıya patlıyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan cezalar, bu tür davranışlarda 690 TL’den başlayarak araç camlarına ruhsata işlenmemiş film çekilmesi ya da plakanın okunaksız olması halinde 1.506 TL’ye kadar yükseliyor. Yetkililer, sürücülerin hem güvenlik hem de ceza riski nedeniyle bu hatalardan kaçınması gerektiğini vurguluyor. İşte en ilginç 7 tafik cezası: