TRT1'in sevilen dizisinde yaprak dökümü. Flaş ayrılık tepki topladı
TRT1'in sevilen dönem dizisinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sevilen oyuncu Ümit Kantarcılar'ın da diziye veda edecek olması seyirciyi çileden çıkardı
Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un olduğu, TRT1'in sevilen dönem dizisi "Bir Zamanlar İstanbul" yapımında beklenmedik ayrılık seyirciden tepki topladı. Ümit Kantarcılar'ın ayrılık haberini alan dizinin hayranlarını, sosyal medyada yapımı eleştiri yağmuruna tuttu
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre , TRT1’in cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Volkan Keskin’in yönettiği dizide Ogün karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar ekibe veda edecek.
PEŞ PEŞE İKİ AYRILIK
Diğer taraftan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde geçtiğimiz hafta Ümit Kantarcılar'ın babası Kenan'ı canlandıran Murat Dalbatan veda etmişti. Bu hafta ise oğlu Ogün'e hayat veren Ümit Kantarcılar'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.
GÜÇLÜ DEĞİL HAKLI İÇİN MÜCADELE EDİYOR
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretmenlik eğitimi alan Ali'nin (Cihangir Ceyhan) hayatı, ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla dramatik bir şekilde değişir. Bu olay, Ali'yi geçmişte babasını öldüren karanlık bir çeteye karşı mücadele etmeye iter. Ali'nin yolu, üniversitenin farklı bir fakültesinde okuyan Seher (Alina Boz) ile kesişir.