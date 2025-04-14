TRT1'in sevilen dizisinde yaprak dökümü. Flaş ayrılık tepki topladı

GÜÇLÜ DEĞİL HAKLI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretmenlik eğitimi alan Ali'nin (Cihangir Ceyhan) hayatı, ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla dramatik bir şekilde değişir. Bu olay, Ali'yi geçmişte babasını öldüren karanlık bir çeteye karşı mücadele etmeye iter. Ali'nin yolu, üniversitenin farklı bir fakültesinde okuyan Seher (Alina Boz) ile kesişir.